Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak.

"Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji" alt başlığıyla organize edilen festivalde, havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar yarışacak.

Dernek komitesi tarafından en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği, 1-10 Haziran'daki festival için tematik senaryo başvuruları 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festival kapsamında 7 bilgin için 7 en iyi senaryo seçilecek, eser sahipleri toplam 35 bin lirayla ödüllendirilecek.

Kısa film kategorisinde ise insan ve insani değerleri yücelten eserler arasından en iyi 7 film seçilerek gösterime alınacak.

Finalist 7 kısa filmden en iyi kurmaca kısa filme 15 bin lira, en iyi animasyon filme 13 bin lira, en iyi belgesel filme 10 bin lira ve en iyi insan merkezli filme mansiyon ödülü olarak 7 bin lira ödül verilecek.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, festivalin artık gelenekselleştiğini söyledi.

Senaryo yarışmasında Orta Çağ'dan bu yana İslam'ın mihenk taşı olan 7 bilgini konu alacaklarını belirten Sürmeli, "Senaryo yarışmamızda Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi var. Bize 1 Mayıs'a kadar senaryolar gelecek. Bu senaryolardan her bir kategoride en iyilerini seçeceğiz." diye konuştu.

Sürmeli, kısa film kategorisinde ise tema bulunmadığını, insan merkezli eserleri kabul edeceklerini anlattı.

Kısa film için başvuruların da 1 Mayıs'a kadar süreceğini dile getiren Sürmeli, "Bu yıl Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'ni 1-9 Haziran'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali içinde yapıyoruz." dedi.

Eda Sürmeli, festival kapsamında söyleşi ve açık hava sineması gibi birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Film Festivali Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title