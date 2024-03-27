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Türkiye, Koro Kategorisinde Gümüş Madalya Kazandı

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İtalya'nın Lucca şehrinde farklı yaş kategorilerinde 14 ülkeden, 21 koronun yarıştığı, uluslararası koro yarışmasında Ankara'dan Bilkent Laboratuvar ve Uluslararası Okulu (BLIS) Korosu Vox Blis ülkemizi başarıyla temsil etti.

Yaşları 10 ila 12 arasında değişen genç koristlerden oluşan, şefliğini Giray Bayer'in yaptığı, piyanoda Bilkent Üniversitesi piyano bölümünden Sadakat Velibekova'ın eşlik ettiği, yardımcı şef Zümra Azizoğlu ile çalışan Vox Blis Ortaokul Korosu, tüm koro şefleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Yerinde eğitim odaklı başarılı projelere imza atan Berk Aktan'ın organize ettiği seyahat organizasyonunda, Türk gençleri ikinci uluslararası yarışmasında, tüm jüri üyelerinin ortak kararı ile Gümüş Diploma almaya hak kazandı.

Türkiye, Koro Kategorisinde Gümüş Madalya Kazandı

Diploma töreni sonrası öğrenciler kendileri için özel olarak düzenlenen Floransa, Bologna ve Pisa'da workshop programları, müze ziyaretleri ve şehir turlarına katıldılar.

Öğrencilerden Altın Sözü! İlk yarışmasında büyük bir süprize imza atarak Bronz madalya alan, ikinci yarışmalarında Gümüş madalya ile yurda dönen genç koristler, yarışma sonrasında bir sonraki yıl için hedefi şimdiden "Altın" olarak belirledi.

Türkiye, Koro Kategorisinde Gümüş Madalya Kazandı

Haberler.com / Betül Cirit - Kültür Sanat

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