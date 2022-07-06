"Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçlandı

AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
'Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu' yarışması sonuçlandı

Tunceli'de 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçları açıklandı.

Tunceli'de 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçları açıklandı.

Valilik, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, kentin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 80 fotoğrafçı katıldı.

Kentte 4 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile insan portrelerini kadrajlarına yansıttı.

Sanat fotoğrafçısı ve yazar Çerkes Karadağ, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, fotoğraf sanatçısı Erdal Kınacı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan, FKA Turizm Tanıtım ve Markalaşma Birimi Başkanı Ümit Gülyağı'ndan oluşan jürinin değerlendirmesiyle yarışmanın sonuçları belirlendi.

Birincilik ödülünü Bilal Eskioğlu, ikicilik ödülünü Hüseyin Selçuk ve üçüncülük ödülünü Haydar Başkar'ın kazandığı yarışmada, ayrıca 3 kişiye mansiyon, 9 kişiye özel ödül ve 40 kişiye sergileme ödülü verildi.

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Tunceli Fırat Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title