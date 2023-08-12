TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş Veli mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacı Bektaş Veli'yi sevgi ve ihtiramla anma vurgusu yaptı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ölümünün 752'nci yıl dönümü sebebiyle Hacı Bektaş Veli'yi andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ölümünün 752'nci yıl dönümü sebebiyle Hacı Bektaş Veli hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aslan ile geyiği bilgelikle kucağında taşıyan, kurtuluşu; insan sevgisi, merhamet, esenlik davasında arayan, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Anadolu erenlerinin piri, Makalat ehli Hacı Bektaş Veli'yi 752 yıl aradan sonra halen ilk günkü sevgi ve ihtiramla yad ediyoruz..." ifadelerini kullandı.