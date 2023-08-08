Sivas'ta Geleneksel Okçuluk ve Zihgir Yapımı

Sivas'ta geleneksel okçulukla ilgilenen Ahmet Samet Günaydın, zihgir yapımını öğrenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge aldı. Günaydın, manda boynuzu, kehribar, kemik ve ağaç çeşitlerinden zihgir yapıyor ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

SİVAS'ta geleneksel ve atlı okçuluğa merak sarıp, ardından da okçuluğun bir parçası olan zihgirin yapımını öğrenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge alan Ahmet Samet Günaydın (24), manda boynuzu, kehribar, kemik ve ağaç çeşitlerinden zihgir yapıyor. Günaydın, " Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken portresindeki yüzük, bize ilham kaynağı oldu. Fatih Sultan Mehmet'in açtığı kapı, bize yol gösterdi.

Özel bir bakımevinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Ahmet Samet Günaydın, 2015 yılında geleneksel okçuluğa merak sardı. Okçuluk malzemesi olan zihgirin varlığını bildiği halde hiç kullanmayan Günaydın, internette Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken çizilmiş portresine denk geldi. Fatih Sultan Mehmet'in parmağında bulunan zihgiri portrede fark eden Günaydın, Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Nadir Oflaz'a zihgir ile atış yapmak istediğini söyledi. O dönem hediye edilen gümüş zihgirden yola çıkan Günaydın, kendi elleri ile bu yüzüğü yapmak istedi. Kısa sürede zihgir yapımını öğrenen Günaydın'a, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nce' Geleneksel El Sanatları Sanatçısı' belgesi verildi. Günaydın, şimdilerde manda boynuzu, kehribar, kemik ve ağaç çeşitlerinden yaptığı zihgirleri başta geleneksel okçulukla uğraşanlar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

?Kendisini bu sanata yönelten şeyin Fatih Sultan Mehmet'in portresi olduğunu belirten Günaydın, "Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken portresindeki yüzük, bize ilham kaynağı oldu. Fatih Sultan Mehmet'in açtığı kapı, bize yol gösterdi. Belgemizi aldık, yolun daha başındayız. Ömrümüz yettiği sürece de bu işi sürdürüp, gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.