Shrek'in Orijinal Test Animasyonu Ortaya Çıktı

Sevilen DreamWorks klasiği Shrek'in orijinal test animasyonu internette ortaya çıktı ve hayranları şok ve dehşet içinde bıraktı. Ortaya çıkarılan ve 1995 yılına ait olan videoda, Shrek'in cüce benzeri bir yaratıkla karşılaştığı bir test animasyonu yer alıyor.

İzleyiciler, Shrek test animasyonunu rahatsız edici buldular

Kısa klip, Shrek'in James Brown'ın 'I Got You' şarkısı eşliğinde dans ederken görüldüğü loş bir köyde geçiyor. Tuhaf sahne, koca burunlu bir haydutun bir kemerden inip hançerini sallayarak tehditkar bir şekilde "Ganimetini bana ver şişko çocuk" demesiyle karanlık bir hal alıyor.

The original test animation for 'SHREK' from 1995 has been found and uploaded online. pic.twitter.com/jshRNH1yHV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 24, 2023

Shrek yılmadan, hırsızı boğazından yakalayarak karşılık veriyor, gözlerinin şişmesine neden olur ve dişlek bir sırıtışla "Isır beni" sözlerini söyler. Tedirgin edici sekans, devin cüceyi serbest bırakmasıyla son bulur ve cüce gece gökyüzüne doğru uçmaya başlar.

Sosyal medyadaki izleyiciler tepkilerini saklamadı ve bazıları animasyonu "çirkin" ve "korkunç" olarak tanımladı. Bir izleyici "Bunu görmeden de yaşayabilirdim" derken, bir diğeri "Bu Dehşet verici **" yorumunda bulundu. Bazı izleyiciler klibin kendilerini rahatsız hissettirdiğini itiraf ederken, bir tanesi "O şey bana kabus gördürürdü" dedi.

2001'de gösterime giren film, Prenses Fiona'yı adi Lord Farquaad'ın elinden kurtarmak üzere yola çıkan devin konuşkan bir eşekle olan beklenmedik dostluğunu anlatıyordu ve artık kültürel bir fenomen haline geldi. Serinin Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007), Shrek Forever After (2019) ve Çizmeli Kedi (2011) gibi spin-off'larının yanı sıra çok sayıda kısa filmi de bulunuyor. Filmlerin toplamda dünya çapında yaklaşık 3,5 milyar dolar hasılat elde ettiği tahmin ediliyor.

Orijinal test animasyonu hayranları tedirgin etmiş olsa da, sevilen karakterlerin evriminin ve nihayetinde ikonik filmlere yol açan yaratıcı sürecin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Yaşanan ilk şoka rağmen, Shrek'e yapılan göndermelerin ilk gösteriminden yıllar sonra bile izleyicileri büyülemeye devam etmesiyle serinin kalıcı popülaritesi ortada. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.