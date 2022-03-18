Spil Dağı'nın otlarından yapılan yemekler festivalde yarışacak

Şehzadeler Belediyesi, Manisa'nın şifalı otlarını tanıtmak amacıyla "Spil Şifalı Otlar Festivali" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 25 Mart'ta Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilecek festivalde, şifalı otlarla yapılan lezzetlerin yarıştığı bir de yemek yarışması düzenlenecek.

Yemek yarışmasına başvurmak isteyen vatandaşlar, 24 Mart'a kadar tarihi Kurşunlu Han'daki Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Festivalle ilgili açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spil Dağı'nın pek çok endemik ve şifalı bitki türüne sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Manisa'mızda halkımızın binlerce yıldır toplayıp sofrasına koyduğu ve faydalarının dilden dile aktarıldığı şifalı bitkilerimizi ve şifalı otlarımızı tanıtmak amacıyla bir festival düzenlemeye karar verdik. Bu festivalde; ovalardan, dağlardan toplanan bu şifalı otları katılımcılar satın alabileceği gibi halk oyunları ve türküler eşliğinde ikramlarımızdan da tadabilecekler."

Tüm Manisalıları festivale davet eden Çelik, festivalin hazırlanmasında öncü olan 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'a da teşekkür etti.