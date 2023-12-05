Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde Çocuklar Yeteneklerini Keşfediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar müzik, resim ve spor atölyelerinde yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştiriyor.

Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklara yönelik 2 Nisan 2022'de atölye kurma çalışmalarına başlandı.

Kamu kaynakları kullanılarak oluşturulan müzik, resim ve spor atölyelerinde çocuklar sanatsal yönlerini keşfetme imkanı buldu.

Müzik atölyesindeki faaliyetlere katılan çocuklar gitar, bateri gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi.

Atölyelerden faydalanan çocuklar sergi ve konserlerde hünerlerini sergilerken çeşitli yarışmalarda da dereceler elde etti.

"Gençlerin donanımlı şekilde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AA muhabirine, Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde açılan "Renkli Dünyalar Spor, Müzik ve Resim Atölyeleri"nden yararlanan 13-18 yaş aralığındaki 33 çocuğun yeteneklerini geliştirdiğini söyledi.

Müdürlük bünyesinde 9 ulusal ve 1 uluslararası projeyle çocuklar için sadece atölyeler kurmakla kalmadıklarını, alanında uzman eğitmenlerle onların çeşitli alanlarda eğitilmesini desteklediklerini belirten Bilgiç, "Sosyal hizmetlerin temel yaklaşımlarından biri olan güçlendirme yaklaşımını temel alan atölyelerimizle çocuklarımızın güçlü yönlerini fark etmelerine ve bunu geliştirmelerine katkı sağladık. Atölyemizden faydalanan çocuklarımız sayısız sergi ve konserle yeteneklerini gösterme fırsatı yakaladı." dedi.

Bilgiç, atölye çalışmalarına katılan çocukların Badminton Türkiye Şampiyonası ile "Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması"nda ikincilik elde ettiğini, bir çocuğun da halterde Türkiye ikincisi olarak milli sporcu olma yolunda ilerlediğini ifade ederek geleceğin teminatı gençlerin donanımlı şekilde yetişmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

"Gençler, toplumun geleceğini şekillendirebilecek potansiyel liderler"

Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Yasin Eren de gençlerin, toplumun geleceğini şekillendirebilecek potansiyel liderler olduğunu dile getirdi.

Gençleri desteklemenin ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmanın, aydınlık geleceğe bakabilmenin ilk adımı olduğunu vurgulayan Eren, "Doğru rehberlik ve fırsatlar vererek gençlerin yeteneklerini geliştirmek, vizyonlarını gerçekleştirmek gerekir. Gençlerle proje yapmak bu hedeflere ulaşmanın en etkili yoludur." diye konuştu.

Sosyal çalışmacı Gizem Fidan ise çocuk denilince akla ilk gelen anahtar kelimelerden birinin oyun, diğerinin ise sanat olduğunu anlattı.

Fidan, çocuklara ulaşabilmenin yolunun onların dili anlamaktan geçtiğini işaret ederek bunun da oyunu ve sanatı aracı kılmakla kolaylaştığını söyledi.

Atölyelerde çocuklarla büyük mesafe katettiklerini belirten Fidan, "Çocuklarımızın kendini ifade ettiği ve öz güvenlerinin geliştiği birçok programda yer aldık. Sonuç olarak mutlu çocuklar yetiştirmede sanatın önemini anlıyoruz ve bu yönde eğitimler veriyoruz. Çocukların hem kendisine hem çevresine hem de dünyaya duyarlı bireyler olmaları yönünde çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Resim öğretmeni Gülnur Tavukçuoğlu, atölyede renkleri ve çeşitli resim teknikleri kullanarak gerek motor gelişimleri gerekse kendilerini ifade etmeleri konusunda çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların çalışmalarının sergilerde yer aldığını dile getiren Tavukçuoğlu, resim yarışmalarında de dereceler kazandıklarını aktardı.