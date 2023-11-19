Pakistan'da düzenlenen hayır pazarında Türk kültürü ve yemekleri tanıtıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen yıllık hayır pazarı etkinliğinde Türk kültürü ve yemekleri stantlarla tanıtıldı. Ziyaretçiler, Türk çayı, kahvesi, yemekleri ve atıştırmalıklarıyla Türkiye'nin kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kurulan "yıllık hayır pazarı" etkinliğinde Türk kültürü ve yemekleri tanıtıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Kadınları Derneğinin başkent İslamabad'daki Bakanlığın bahçesinde düzenlediği yıllık hayır pazarı etkinliğinde birçok ülke, kurdukları stantlarla kültürel değerlerini tanıttı.

Türkiye'nin de büyük bir stantla temsil edildiği etkinlikte ziyaretçiler, Türk çayına, kahvesine, yemeklerine ve atıştırmalıklarına yoğun ilgi gösterdi ve Türkiye'ye ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.