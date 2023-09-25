Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin öğrencileri, halk ozanını mezarı başında andı

Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin öğrencileri, vefatının 11. yılında halk ozanını Kırşehir'deki mezarı başında andı. Anma törenine öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, mezara gül ve karanfil bırakıp dua etti. Neşet Ertaş'ın Türk Halk Müziği'ne önemli eserler kazandırdığı hatırlatıldı.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin öğrencileri, vefatının 11. yılında halk ozanını Kırşehir'deki mezarı başında andı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 30 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Öğrenciler, Kur'an-ı kerim okunmasının ardından, mezara gül ve karanfil bırakıp, dua etti.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İsmail Erbaş, Ertaş'ın Türk Halk Müziği'ne önemli eserler kazandırdığını hatırlattı.

Adını taşıyan lise öğrencilerinin Ertaş'ın açtığı yoldan, bu geleneği sürdürmeye çalışacaklarını vurgulayan Erbaş, eserleri yıllardır söylenen Neşet Ertaş'ı rahmet, sevgi ve özlemle yad ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Töre Olgun da Neşet Ertaş'ı kabrinde anmaya geldiklerini anlatarak, "Onun adının olduğu bir okulda okumak, onun izinde ilerlemek çok gurur verici, güzel bir duygu. Anadolu'nun gelmiş geçmiş en iyi üstatlarından birisidir Neşet Ertaş." dedi.

İklim Bozkurt da mezarı başında andıkları Ertaş'ın yolunda ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.