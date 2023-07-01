Mustafakemalpaşa'da 'Alabaş geleneği' sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların parçalarından yapılan kostümleri giyip, çevredekileri korkutan kişiler, bu yıl da 'Alabaş geleneği'ni sürdürüp, Osmanlı dönemindeki 'Deliler' birliğini andı. Şenliğe 500 kişi katıldı.

Osmanlı Devleti döneminde kara ordusunda görevli, 'Deli' adı verilen süvarilerden oluşan, üstün cesaretleri ve farklı giyinme şekilleri ile dikkat çeken Alabaş'lar, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Şehriman Mahallesi'nde, her Kurban Bayramı'nın 2'nci günü yapılan şenlikle anılıyor. 'Deliler' birliğinin anıldığı şenlik, 200 yıldır sürdürülüyor.

Bu yıl yapılan şenliğe; siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve çevre mahallelerden gelenler ile birlikte toplamda 500 kişi katıldı. Etli yemeklerin ikram edildiği şenlikte; 8 genç, kurban derisinden oluşturulan özel kıyafetleri giyip, gösteri yaptı. Şenlikte konuşan Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma derneği Başkanı Bilal Aydemir, "En az 200 yıldır devam eden bu etkinliğimizi, bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu yılki, 'Alabaş geleneği' bayağı ilgi gördü. Gelen davetlilerin sayısı, her yıl artıyor" dedi.