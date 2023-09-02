Marmaris'te düzenlenen dans festivali büyük ilgi gördü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'nde dans ekiplerine desteklerini belirterek teşekkür etti. Festival, yurt içi ve yurt dışından gelen dans ekiplerinin gösterileriyle renkli bir atmosferde geçti.

Marmaris'te düzenlenen iki günlük dans festivali izleyenleri hayran bıraktı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kültür sanat etkinliklerine her zaman destek olduklarını belirterek konuklara teşekkür etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 19. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından dans ekipleri Marmaris'e renk kattı. 31 Ağustos ve 1 Eylül akşamları 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen festival büyük ilgi geçti.

Festivalin son günü Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dans ekiplerini izleyenlerin arasında yer aldı. Dans ekiplerine teşekkür etmek için sahneye çıkan Başkan Oktay, bu tarz organizasyonlara her zaman destek verdiklerini belirterek, "Marmaris'in adının kültürle, sanatla duyulmasını istiyoruz. Bu nedenle yapılan bu organizasyon da bizim için çok önemli. Ekiplere hoş geldiniz diyor, katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Yabancı konukların ülkelerinden getirdiği hediyeleri kabul eden Oktay, onlara günün anısına armağanlar takdim etti. Gerçekleşen dans gösterilerini büyük bir keyifle izleyen vatandaşlar dansçıları alkışlarla uğurladı.