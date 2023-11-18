Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başlayan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında 'Aytmatov ve Sinema' forumu düzenlendi. Yerli ve yabancı yazarlarla akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen forumda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, dünyada yaşanan acıları anlatmanın zorluğuna dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünya sahnesinde Gazze'de yaşanılanları anlatabilecek söz kalmadı." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başlayan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında "Aytmatov ve Sinema" forumu düzenlendi.

Yerli ve yabancı yazarlarla akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen "Aytmatov ve Sinema" forumu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kütüphanenin Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde yazarın eserleri ve fotoğraflarının sergilenmesiyle başladı.

Merhum Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, yazarın oğlu Askar Aytmatov ve Eldar Aytmatov'un katıldığı forumda, AK Parti 26-27. Dönem Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz hazır bulundu.

"Dünya sahnesinde Gazze'de yaşanılanları anlatabilecek söz kalmadı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, burada yaptığı konuşmada, dünyada büyük acılar yaşandığını belirterek, "Dünya sahnesinde Gazze'de yaşanılanları anlatabilecek söz kalmadı." dedi.

Çam, Türkiye'deki gençlerin Cengiz Aytmatov'un yazdığı eserden sinemaya uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izlediğini ve etkilendiğini belirtti.

Aytmatov'un kendisi ve babasıyla ilgili yaşadığı acılardan sonra dünyaya mesajlarını benimsetmiş büyük bir insan olduğunu dile getiren Çam, "Selvi Boylum Al Yazmalım"daki ruh ve duygunun, insanlığın aradığı ve ihtiyaç duyduğu şey olduğunu kaydetti.

???????Bu yıl ilki düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali, 12 Aralık 2023'te 95. doğum yılı kutlanacak dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a atfedilmişti.