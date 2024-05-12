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Kızılay Bolu Şubesi Anneler Günü'nde Huzurevi Sakinleriyle Vakit Geçirdi

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Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınlarla vakit geçirdi. İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret eden gönüllüler, çiçek buketleri dağıttı ve bilgi yarışması düzenledi. Kızılay gönüllüleri tarafından papatya çiçekleri ektikleri bardaklara isim yazıldı. Kızılay Şube Başkanı Muhsin Kınacı, annelerin değerini vurgulayarak, tüm annelerin gününü kutladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınlarla vakit geçirdi.

İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret eden gönüllüler, hazırladıkları çiçek buketlerini dağıttı. Düzenledikleri bilgi yarışmasıyla yaşlıların güzel vakit geçirmesini sağlayan gönüllüler, günün anısına pasta kesti.

Papatya çiçekleri ektikleri bardakların üzerlerine isim yazan Kızılay gönüllüleri ile huzurevindeki anneler arasında duygusal anlar yaşandı.

Kızılay Şube Başkanı Muhsin Kınacı, yaptığı açıklamada, "Hayatımızdaki en değerli hazine olan annelerimiz, birçok zorluğa göğüs gererek, fedakarlıklarıyla yaşamımıza anlam katıyor. Biz de Anneler Günü'nde huzurevimizde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ederek, onlara sevgi ve minnetimizi ifade etmek istedik. Sabrın, fedakarlığın, merhametin, özverinin timsali annelerimize sadece bir gün değil, her zaman sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

İzzet Baysal Anneler Günü Kızılay Bolu Kültür Sanat Haberler

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