Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'ne katıldı.

Ülkenin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini yansıtmak amacıyla şehir şehir gezen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin durağı Kayseri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği ev sahipliğinde Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen konsere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, il protokolü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konser, TRT sunucuları tarafından "Sırtımızı yasladığımız Ali Dağı'nın eteğinden 'Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır' türküsü ile selamladık. Hem sizi hem heybetli Erciyes'i hem de bu muhteşem geceyi. Siz değerli konuklarımız Anadolu'muzun kültürüyle baş döndüren şehri Kayseri'deyiz. İki dağın eteğini yasladık sırtımızı, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda çalacağız türkülerimizi" diyerek büyük bir coşkuyla başladı. Konserde TRT'nin birbirinden özel ve güzel 10 ses sanatçısının dillere pelesenk olan şarkıları ve türküleri seslendirdiği parçalarla Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Naci Düzel'in yönettiği konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'nda görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği gecede TRT sanatçıları vatandaşlara muhteşem bir gece yaşatırken, müzikseverler cep telefonları ışıkları ile konser alanında büyük bir görsel şölen oluşturdu. Konser sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'a çiçek takdiminde bulundu. Başkan Büyükkılıç ayrıca Albayrak'a Kayseri kitabı da hediye etti. Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, "Kültürümüze çok büyük destek ve değer veren TRT Radyo Sanatçıları'na çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, sizleri ayakta alkışlıyoruz" derken, Başkan Büyükkılıç da, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kayseri muhteşemsiniz, siz her şeyin en güzeline layıksınız. Sizleri seviyoruz, TRT'miz de bizim vazgeçilmezimizdir" diye konuştu. Konserde Başkan Büyükkılıç, doğum günü olan Koro Şefi Naci Düzel'e sürpriz pasta getirdi. TRT İstanbul Radyosu Bağlama Sanatçısı Cumali Kalkan'ın da doğum günü olan bu özel günde pastanın mumları birlikte üfletildi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü de söyleyerek, konsere katılanlara keyifli anlar yaşattı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konser, TRT Müzik ekranlarında, TRT Türkü ve TRT Nağme radyo kanallarından canlı yayınlandı. - KAYSERİ