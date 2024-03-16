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İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da Su Kuşları Sayıldı

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Kuş gözlemcileri, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 30 sulak alanda yapılan sayımda bu kış 157 bin 503 su kuşunu kayıt altına aldı. En çok flamingo görüldü.

Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla su kuşlarına ev sahipliği yapan İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 30 sulak alanda yapılan sayımda bu kış 157 bin 503 su kuşunu kayıt altına aldı.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.

Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları, İzmir Körfezi, Gölmarmara ve Bafa gölleri, Aydın Büyük Menderes Deltası, Muğla'da Baldırmaz ve Köyceğiz göllerinin de yer aldığı 30 sulak alandaki sayımlarda 81 türden 157 bin 503 kuş tespit edildi.

En çok flamingo görüldü

Buna göre Gediz Deltası 61 türden 55 bin 509, Aydın Büyük Menderes Deltası 49 türden 39 bin 397 ve Aydın-Muğla sınırında yer alan Bafa Gölü 30 türden 25 bin 543 kuş ile en yoğun alanlar olarak öne çıktı.

Söz konusu sayımlarda 38 bin 797 flamingo, 30 bin 898 sakar meke, 13 bin çamurcun, 12 bin 81 gümüşi martı, 8 bin 727 karabatak en fazla görülen kuş türleri oldu.

Sayımlarda tarakdiş, mahmuzlu kız kuşu, Van Gölü martısı ve kuğu gibi bölgede nadir görülen türler de kayıtlara girdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve Kış Ortası Su Kuşu Sayım Koordinatörü Hasan Paşalı, AA muhabirine, bu sayımların su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi amacıyla Uluslararası Sulak Alan Kurumu (Wetlands International ) tarafından organize edildiğini söyledi.

Sayımların her yılın ocak-şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirildiğini aktaran Paşalı, Türkiye'de bu yöndeki sayımların ilk kez 1967 yılında gerçekleştirildiğini, bu yıl 40'ıncısını yaptıklarını anlattı.

Paşalı, Bölge Müdürlüğü personeli, üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda gönüllü kuş gözlemcisinden oluşan 10 ekip ve 52 kişi ile sayım çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Kuşların küresel ölçekteki takibi yapılıyor

Sayım çalışmalarının adeta bir şenlik havasında gerçekleştiğini ifade eden Paşalı, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız sulak alan ekosistemlerinin izlenmesi ve aynı zamanda su kuşu popülasyonunun takibi. Burada sadece su kuşlarını sayıyoruz. Ötücüler gibi diğer türleri saymıyoruz. Bu çalışmalar Uluslararası Sulak Alan Kurumu'nun sayım çalışmasının bir parçası olarak ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye raporu hazırlanıyor, küresel diğer raporlarla karşılaştırarak kuş trendlerinin küresel ölçekteki takibi yapılmış oluyor. Bu çalışmalarımızda flamingo en fazla görülen türümüz. Birey sayısı olarak yine Gediz Deltası 61 türle bu alanların içerisindeki en fazla tür çeşidine sahip alanımız oldu. Ondan sonra yine Büyük Menderes Deltası'nda 49 farklı türde birey saydık."

Geçen yıl yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'daki 28 sulak alanda 79 türden 164 bin 666 kuş kayda alınmıştı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Manisa İzmir Muğla Aydın Hayvanlar Çevre Doğa Kültür Sanat Güncel Haberler

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