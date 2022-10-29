İranlı orkestra şefi Rahbari CRR'de 'Cumhuriyet Bayramı' konseri verecek

İranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı konserinde CRR Orkestrası'nı yönetecek.

"Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet" adlı konser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra, konserde genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev'e eşlik edecek.

Bu akşamki konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan orkestra şefi Alexander Rahbari, İstanbul'da daha önce çok kez bulunduğunu, buradaki ilk konserini İstanbul Senfoni Orkestrasıyla yaklaşık 30 yıl önce verdiğini söyledi.

"Yoğun olduğum süreçlerde bile görevimi icra ettim"

Türkiye'ye karşı her zaman bir sempati duygusu beslediğini ifade eden Rahbari, "Kızılayın düzenlediği bir organizasyonla Pendik'te bir konsere gelmiştim ve orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Daha sonra İstanbul, Antalya ve İzmir Senfoni Orkestralarının şefliğini üstlendim. Yoğun olduğum süreçlerde bile Türkiye'ye gelip bu görevimi icra ettim." dedi.

Usta sanatçı, bu akşamki konserde Türkiye'den iki bestekarın eserleriyle başlayacaklarını aktararak "Birisi geçmişten bir isim olan Ferit Tüzün'ün diğeri de yeni neslin önemli ismi Fazıl Say'ın bestelerinden oluşacak. Programın ilk kısmı Türk bestekarlarla ikinci bölümünde ise Nikolay Rimski Korsakov'un 1888'de 'Binbir Gece Masalları'ndan esinle bestelediği 'Şehrazad' eserlerinden oluşacak." ifadesini kullandı.

Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ile ilk kez sahne alacaklarını aktaran Rahbari, "Genç bir Türk sanatçı olarak onu çok methettiler bana, güzel bir program olacağına dair şüphe duymuyorum." diye konuştu.

"Türkiye tarih boyunca birinci sınıf bestekarlara sahip bir ülke oldu"

Alexander Rahbari, Türkiye'de müzikseverlerin kendisine olan ilgisinden memnuniyetle bahsederek şunları kaydetti:

"Aslında bunu profesyonel bir ilgi olarak görüyorum. Türkiye'deki konserlerim her zaman dolu geçti, hatta iki hafta önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konserim vardı ve yine salon hınca hınç doluydu. Bu beni gerçekten çok memnun ediyor. Türkiye'de 200 yıldan beri klasik müziğin olduğunu biliyorum. Belki Türk toplumunun hatta dış dünyada da çok fazla bilinen bir durum değildir bu. Ama herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye'de klasik müziğin geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. Çok önemli bestekarları var, 40-50 yıl önce de birinci sınıf bestekarlara sahip bir ülke. Türkiye'ye aslında coğrafya itibarıyla Avrupa'ya daha yakın olduğu için bize yani İran'a göre daha avantajlıydı. Tahran'a ulaşması çok zaman alıyordu İstanbul ya da Ankara'ya 100 sene daha önce geldi."

İran'da Devrimden önce ve sonra her iki dönemde de sanatçı olarak bulunan usta şef şöyle devam etti:

"Devrimden yaklaşık 30 yıl sonra memleketime bir davet üzerine döndüm. Orada müzisyenlerin değerinin aslında çok yüksek olduğunu gördüm. 2015'te gittiğimde de bunu görmüştüm. Sadece orada bütçe meselesi sorun, müzisyenlere ayrılan bütçeler yetersiz ve yeterince şef yok maalesef. Türkiye'de gerekli görüldüğünde yurt dışında iyi şefler çağrıldı ve devamlılık sağlandı. Ama İran'da buna benzer bir uygulama yapılmadı. Hatta İranlı çok başarılı şefler vardı yurt dışında, onlar da davet edilmedi. Daha çok tasarruf edildi bu alanda ama bu çok doğru bir adım değildi."

"Beni bu konserlere layık görmeleri gurur verici"

Rahbari, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında İstanbul'da konser verecek olmaktan onur duyduğunu işaret ederek "Daha önce de Cumhuriyet yıl dönümlerinde şeflik yapmıştım. Bu benim için büyük bir iftihar kaynağı. Beni bu konserlere layık görmeleri gurur verici, Türk sanatseverlere ise müziklerinin ve müzisyenlerinin değerini bilmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ise CRR'de konser verecek olmanın kendisi için özel olduğuna değinerek "Buradaki seyircilerle aramda özel bir bağ olduğuna inanıyorum, İstanbul'a çok sık geliyorum ama burası benim için gerçekten başka." ifadesini kullandı.

"Seyircilere şölen yaşatacağımıza inanıyorum"

Birlikte sahne alacağı şef Alexander Rahbari'nin Türkiye'ye yıllardır gelen efsanevi bir isim olduğunu belirten Ganiyev, "İlk defa bir araya geliyoruz aslında ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir usta isimle çalışmak benim için de büyük bir tecrübe olacak. Gecede çalacağımız Fazıl Say'ın 'Haremde 1001 Gece' eseri benim en sevdiğim keman eserlerinde bir tanesi. Fazıl Say ülkemizin en büyük gurur kaynaklarından ve elçilerinden birisi. Konserin tarihi de çok önemli Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılı. Böyle özel bir günde böyle güzle bir orkestra ve önemli bir şefle seyircilere şölen yaşatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yanı sıra 120'nin üzerinde orkestrayla çalışan Rahbari'nin yöneteceği konserde Ferit Tüzün'ün "Esintiler", Fazıl Say'ın keman konçertosu "Haremde 1001 Gece" ile Nikolay Rimski Korsakov'un 1888'de "Binbir Gece Masalları"ndan esinle bestelediği "Şehrazad" eserleri yorumlanacak.