Irak'ın Süleymaniye kentindeki fırıncılar yakıt krizinden dolayı geleneksel yönteme döndü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki bazı fırıncılar, fiyatı artan tüp gaza ulaşmakta zorluk çekince geleneksel usule, tandırda odun ateşiyle ekmek yapmaya başladı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların etkisi, dünya ve bölge ekonomisi üzerinde ağır bir etki oluştururken Irak'ın Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Helepçe gibi kentlerinde de bu nedenle ciddi yakıt krizi yaşandı.

Bölgede tüp gaz fiyatları 3 katına çıkarken, piyasada temin edilmesi de zorlaştı. Yaşanan bu durum yoğun olarak tüp gaz kullanan fırıncıları farklı arayışlara yöneltti.

Süleymaniye kentindeki bazı fırıncılar işlerini devam ettirebilmek için eski yöntemlere dönerek tandırlarında odun yakmaya başladı.

Caddede ekmek kokusu ve odun yüklü kamyonlar

Odun ateşinde yapılan ekmek hem geleneksel bir lezzet sunuyor hem de daha sağlıklı kabul ediliyor.

Odun dumanı ve sıcak ekmek kokusu yayılan Süleymaniye merkezindeki tarihi Piremerd Caddesi'nde uzun zamandır görülmeyen odun yüklü araçlar da yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Caddede fırın işletmeciliği yapan 66 yaşındaki Abid Hemelav da ekmek yapımında odun kullanmaya başladığını belirtti.

AA muhabirine konuşan Hemelav, 14 yaşından beri fırıncılık yaptığını ve 46 yıldır kendi fırınını işlettiğini söyledi.

Bu değişimi doğaya dönüş için bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Hemelav, "Bize bu güzel doğayı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Bu dağlar ve ormanlar kuru odun sağlıyor ve (odun) şu anda ulaşamadığımız gaz ve petrolün en iyi alternatifi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Odun olmasaydı fırını kapatmak zorunda kalacaktım" diyen Hemelav, odunun hem kendilerine hem de şehir halkına büyük fayda sağladığını anlattı.

Odun temin etmenin zahmetli ama sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu aktaran Hemelav, "Küçük bir araçla köylere gidip kuru odun topluyorum. Bazılarını akraba ve tanıdıklarım getiriyor, bir kısmını da insanlardan satın alıyorum." diye konuştu.

Odunun sadece krize çözüm olmadığını aynı zamanda ekmeğin lezzet ve kalitesini de arttığını dile getiren Hemelav, "Odun ateşinde tandırda yapılan ekmeğin kendine has bir tadı var ve gazla yapılan ekmekten daha lezzetli. Tabii tandırın iyi hazırlanmış olması şartıyla." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'nin Seyvan Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki fırıncı İsmail Ali de odunun sadece geçici bir çözüm olmadığını, sağlıklı da olduğunu vurguladı.

Ali, "Bölgedeki gerginlik ve ABD-İsrail ile İran arasındaki kriz nedeniyle gaz 3 kat pahalandı ve bulunamıyor. Bu durumda odun, fırınlarımızın kapanmaması ve geçim kaynağımızın sürmesi için önemli bir rol oynadı." şeklinde konuştu.

İşin çevresel boyutuna da değinerek doğaya zarar vermediklerini belirten İsmail, "Odunu bilinçli şekilde kullanıyoruz. Sadece kuru odun yakıyoruz, yeşil ağaç kesmiyoruz. Çünkü çevreyi korumak bizim için önemli. Köylere gidip kurumuş odunları topluyoruz." dedi.