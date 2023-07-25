Hayal Melodileri Resim Yarışması Sonuçları Açıklandı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada başarı ve sergileme ödülü alan 23 eser, 2-8 Ağustos tarihleri arasında Karagöz Sanat Evi'nde sanatseverler ile buluşuyor.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada başarı ve sergileme ödülü alan 23 eser, 2-8 Ağustos tarihleri arasında Karagöz Sanat Evi'nde sanatseverler ile buluşuyor.

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışması'na 19 farklı üniversiteden 42 öğrenci katıldı. Yarışmada birinci başarı ödülü Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emre Tura'nın olurken, ikinci başarı ödülü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğrencisi Ali Duman'a ve üçüncü başarı ödülü Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Öğrencisi Sena Gündüz'e verildi.Yarışmanın jüri özel ödülü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi Oğuzhan Ulutaş'ın oldu.

Çaykovski 'Yevgeni Onegin' operası temalı yarışmanın eserleri 13.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Arzu Şahin "Sergimizi İstanbul Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde ve Artcontact Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilemiştik. Şimdi de Ayvalık'tayız. Vakfımız güzel sanat öğrencilerini destekliyor. Öğrencilerin tanınmasını sağlarken, aynı zamanda klasik müziğin hem öğrencilere hem de sanatseverlere yakınlaşmasını da sağlamak istiyoruz" dedi.

Ayvalık Karagöz Sanat Evi Yöneticisi Kenan Öztürk sanat öğrencilerinin görünür olması için katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Öztürk, " 2005 yılından beri Ayvalık'ta çalışmalarını yürüten kuruluşumuz dünyada profesyonel müzik topluluklarını tanıtılma dışında, sanat alanındaki yaratımlara her zaman destek olmuştur. Bu doğrultuda EMART'ın sergisini Karagöz'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmanın üçüncü başarı ödülü sahibi Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Sena Gündüz ise "Bu tür yarışmaların genç sanatçıların kendilerini tanımaları, tanımlamaları ve tanınmaları noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden üçüncü başarı ödülünü kazanmak heyecan vericiydi. Sanata ve sanatçıya desteklerinden ötürü EMART Vakfı'na teşekkür ederim" dedi.

HAYAL MELODİLERİ RESİM YARIŞMASI HAKKINDA

Hayal Melodileri Resim Yarışması, Türkiye'deki üniversitelerin sanat eğitimi veren bölümlerde ve eğitim fakültelerinin resim bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerin katılımına açık bir resim yarışması olarak düzenlendi. Katılımcılardan, Çaykovski'nin Yevgeni Onegin operasının kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi istendi.

Yarışma Seçici Kurulu; Baksı Müzesi ve Baksı Vakfı kurucusu Prof. Dr.Hüsamettin Koçan, İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Devabil Kara, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ve EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şahin'den oluştu.

Sergilenmeye değer bulunan çalışmaların sahipleri arasında Beyzanur Soner, Burak Uyanmaz, Cansu Tanrısever, Edanur Melek, Emrah Yağcı, Elif Özkan, Elvan Güven, Harun Reşit Sargın, Helin Ateş, Imprachim Matzir, Mehmet Berk Demir, Melike Çatkın, Mine Yenerkol, Nurdan Altuntaş, Oktay Özbek, Ömer Bozoluk, Rojbin Özüoral, Şahin Beki, Sefer Tan, Şeyma Mol, Uğur Avcı, Yusuf Ağım gibi isimler bulunuyor.