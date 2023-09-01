Güney Koreli Sanatçılar İzmir'de Karavan Kore Kültür Günü Etkinliğinde Buluştu
Güney Koreli sanatçılar, İzmir'de düzenlenen Karavan Kore Kültür Günü etkinliğinde İzmirlilerle bir araya geldi. Etkinlikte Lee Yeong-sin Soritarae Grubu 'Edebi Aşk' gösterisini sergilerken, K-pop grubu M-FECT de konser verdi. Güney Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Güney Koreli sanatçılar "Karavan Kore Kültür Günü" etkinliğinde, İzmirlilerle buluştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'ndaki etkinlikte, Lee Yeong-sin Soritarae Grubu "Edebi Aşk" isimli gösterisini sundu. K-pop grubu M-FECT de konser verdi.
Güney Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, Türkiye ile Güney Kore'nin, Kore Savaşı sırasında kan kardeşi haline geldiğini söyledi.
Kee Houng Park, iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da güçlendirilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.