Güney Koreli Sanatçılar İzmir'de Karavan Kore Kültür Günü Etkinliğinde Buluştu

Güney Koreli sanatçılar, İzmir'de düzenlenen Karavan Kore Kültür Günü etkinliğinde İzmirlilerle bir araya geldi. Etkinlikte Lee Yeong-sin Soritarae Grubu 'Edebi Aşk' gösterisini sergilerken, K-pop grubu M-FECT de konser verdi. Güney Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.