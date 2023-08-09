Gazeteci Melike Çapan'ın Gökçeada'daki sergisi iptal edildi

Gazeteci Melike Çapan'ın hazırladığı, Gökçeada'da açılması planlanan "Yeniden Buluşacağız: İmroz'un 1964 Belleği" sergisi baskılar nedeniyle iptal edildi. Gazeteci Çapan, "Ne yazık ki bazı grupların resmi kurumlara baskısı sonucunda bir amacı da geçmişle yüzleşerek ortak bir geleceği yeniden inşa edebilmek için bir adım olan sergimizi iptal etme kararı aldık. Önceliğimiz toplumun hangi dilden, dinden, kimlikten olursa olsun hiçbir şekilde zarar görmemesidir. Üzgünüz" dedi.

Gazeteci Melike Çapan tarafından hazırlanan,18 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Gökçeada Zeytinliköy'de ziyarete açılması planlanan "Yeniden Buluşacağız: İmroz'un 1964 Belleği" sergisi sosyal medyada hedef gösterilmesi nedeniyle iptal edildi. Gazeteci Çapan, sergisinin iptal haberini "Bu duyuruyu yapmak benim için çok üzücü de olsa yapmak mecburiyetindeyim. Gökçeada'da yapmayı planladığımız Yeniden Buluşacağız: İmroz'un 1964 Belleği sergisini, hedef gösterilme ve baskılar sonucunda iptal etmek zorunda kaldık. Sergiyi bekleyenlerden şahsen özür dilerim" sözleriyle Twitter hesabından duyurdu.

"NE YAZIK Kİ BAZI GRUPLAR RESMİ KURUMLARA BASKI YAPTI"

Çapan'ın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşam itibariyle sosyal medyada sergimizin hedef gösterilmesi bizi çok zorlu bir kararı almaya itti. Ne yazık ki bazı grupların resmi kurumlara baskısı sonucunda bir amacı da geçmişle yüzleşerek ortak bir geleceği yeniden inşa edebilmek için bir adım olan sergimizi iptal etme kararı aldık. Önceliğimiz toplumun hangi dilden, dinden, kimlikten olursa olsun hiçbir şekilde zarar görmemesidir. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ederiz."

SERGİYİ HEDEF GÖSTEREN AÇIKLAMA

Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı, yerel bir sosyal medya sitesine yaptığı açıklamada sergiyi şöyle hedef göstermişti:

"Gazeteci Melike Çapan tarafından hazırlanmış Gökçeada'da Kıbrıs olaylarının ardından yaşanan sözde kimliksizleştirme politikasının anlatıldığı dokümantasyon sergisi tahkir, tecyiz ve iftiralarla dolu açılmaya doğru gidiyor. Başta devletimizin manevi şahsiyetini hedef alan bu sergi Rum ve Yunan sevici yazar, çizer ve entelektüel kesimce hararetle alkışlanırken, Gökçeada'da yaşayan Osmanlı bakiyesi Türk milletini rencide etmektedir. Devletimiz başta adada yaşayan Rumların eğitim hakkını düzenlemek için ilkokul, ortaokul ve lise açmıştır. Vakıf mallarını iade etmiştir. Rumlar hiç olmadıkları kadar rahattır. Bugün Batı Trakya'da ıstırap çeken Türklere nispetle huzur içinde yaşamaktadır. Gökçeada'da kundaklanmış, çeşitli bahanelerle yıktırılmış, meyhane ve pavyon yapılmış kilise var mı? Halbuki Yunanistan'da binlerce cami var.

"YAPANLAR, YAPTIRANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Yunan tarafı Türk okullarının yüzlercesini sebepsiz yere kapatırken biz adada açtık. Eğer 2023'te, 1964'leri tartışacaksak adadaki bir anda kaybolan Osmanlı Türklerini araştıralım. Çanakkale savaşlarında İngilizlere fiili destek veren adalı Rumları araştıralım. Sırf Patriğe yalakalık ve yaranmak adına sergi açan bazı zevatlar bir sözümüz yok. Onlar maaşlarının uğruna uğraşıyor. Şahsım ve arkadaşlarım adına ilan ediyorum. Bu sergide devletimiz ve milletimiz aleyhine, rencide edici bir yaklaşım görürsek hukuki mücadele başlatacağız. Yapanlar, yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimse devletimizi ve milletimizi küçük düşüremez. Hele de bizim toprağımızda. Devletimiz Rumlara verdiği hakları da gözden geçirmelidir. Batı Trakya kan ağlarken, bunlar bize, bizim ülkemizde sövmeye kalkıyor. Kimin haddine."

Geçen sene kasım ayında İstanbul'da açılan sergi, iptal edilmeseydi bu kez Gökçeada'da Zeytinliköy'de ziyaretçileriyle buluşacaktı.