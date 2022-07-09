Fırat Nehri'nin taşları kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'dan geçen Fırat Nehri kıyısından toplanan çakıl taşları, kadın yaşam merkezinde eğitim gören kadın kursiyerlerin elinde sanat eserine dönüşüyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Fırat Nehri kenarından toplanan farklı boy ve ebatlardaki taşlar, kadınların maharetli ellerinde seramik hamuru ile de birleşerek süs eşyası haline dönüşüyor. Şanlıurfa'nın yöresel kültürünü ve turizmini yansıtan eserleri de taşlarla yapan kadınlar, bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan ev ekonomilerine de destek sağlıyor. Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlar boyutlarına göre düzenlenerek rengarenk boyalarla süslenen taşlar, duvar panoları, anahtarlıklar, mumluklar, süs eşyası, yöresel bebekler, Göbeklitepe figürlerine dönüştürülerek adeta yeniden hayat buluyor.

Karaköprü Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Vahide Leventoğlu, "Merkezimizde taş bebek ve taş boyama etkinliği yapmaktayız. Taşlarımızı Bozova ilçesinden Fırat Nehri kenarından topluyoruz. Bir nevi geri dönüşümü de destekliyoruz. Taş boyayarak da ürünler çıkarıyoruz ayrıca giydirmelerde yapıyoruz. Bize bu imkanları sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Taş bebek ve taş boyama workshop etkinliğine katılan kursiyerler ise kurslara katılarak hem sosyalleştiklerini hem de keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.