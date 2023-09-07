Fethiye'de Geleneksel Nif Yörük Oyunları Şenliği düzenleniyor

Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde düzenlenecek olan Geleneksel Nif Yörük Oyunları Şenliği'nde çeşitli yarışmalar düzenlenecek ve konserler gerçekleştirilecek.

Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde 10.'su düzenlenecek olan Geleneksel Nif Yörük Oyunları Şenliği 10 Eylül Pazar günü yapılacak.

Nif Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği Nif Köyü 10. Geleneksel Nif Yörük Oyunları Şenliği'nde çeşitli yarışmaların düzenleneceği belirtildi. 10 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan yarışmaların gün boyu süreceği belirtildi. Yarışmaların ardından İsmail Peynirci, Adem Zorlu, Aysun Karasaçlı, Talip Demirci, Medet Topçu ve Sabahattin Kundakçı'nın konseriyle devam edecek şenlikte konseriyle devam edecek. Şenlik Çankırılı Şaban adıyla tanınan Şaban Gürsoy'un sahnesi ile tamamlanacak.

Nif Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Yalçın, tüm vatandaşları şenliğe davet ederek, "10.'sunu düzenlediğimiz Yörük şenliğimizde eğlenceli yarışmalar olacak. Akşam ise birbirinden değerli sanatçılarımızın konserleri olacak. Kimse bu şenliği kaçırmasın. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu. - MUĞLA