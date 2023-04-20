Esnaf asırlık 'Arife duası'nda buluştu Ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe duası" esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor Toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik...

Esnaf asırlık 'Arife duası'nda buluştu

Ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe duası" esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor

Toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor

ÇORUM Çorum'da ahilik kültüründen gelen "arefe duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arefe duası için Çorum'daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramları arefesinde araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

'Toplumun tüm kesimleri duada buluştu'

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen bu gelenek bu yıl da gerçekleştirildi. Çilingir Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanlığı tarafından öğle namazına müteakiben Sanayi Sitesi'nde düzenlenen esnaf duası toplumun tüm kesimleri bir araya getirdi. Siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adaylarının da katıldığı duada birlik ve beraberlik mesajları verildi. "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Esnafımızı hayırlı müşteriler, bol kazançlar versin. Hakkıyla iş yapmayı, alın terini hakkıyla almayı nasip etsin" diyen Çilingir Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, milletvekili adaylarına çıktıkları yolda başarılar dileyerek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesi için temennide bulundu.

'Arefe duası Osmanlı'dan gelen bir gelenek'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de, Arefe duasının Osmanlı'dan bugüne gelen bir gelenek olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkarlar olarak Arefe dualarını halen gelenek halinde sürdürüyoruz. Arefe dualarını gelenek halinde devam ettiren tüm oda başkanları, yöneticiler ile esnaf ve sanatkara teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarına çıktıkları yolda başarılar dilerken Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'Bu geleneğin yaşatılması medeniyetimizin gelecek nesillere anlatılması, tanıtılması açısından çok önemli'

Bir Osmanlı geleneği olan Arefe duasının yaşatılması medeniyetimizin, kültürümüzün yeni nesillere anlatılması, tanıtılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, bu günleri de milli birlik ve milli şuur ile kenetlenerek beraber aştığımızı belirtti.

Deprem felaketinin bu milletin çok büyük bir millet olduğunu gösterdiğini vurgulayan Aşgın, "Bu millet tarihin en büyük milleti. En büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi sadece zor günlerde değil iyi güzel günlerde de her zaman daim etsin. Nasıl ki geçmişte büyük bir tarih yazmışsak yeni tarihleri hep beraber ve daha büyüklerini yazmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program yapılan duanın ardından sona erdi.