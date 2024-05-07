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Edirne'de Avrupa Film Günleri düzenlenecek

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri, sinemaseverlerle buluşacak. 8-12 Mayıs tarihleri arasında Edirne Margi AVM Cinegold Sinemaları'nda gösterilecek olan ödüllü Avrupa filmleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Edirne'de 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO ev sahipliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri kapsamında çeşitli filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Avrupa Filmleri Haftası boyunca 8-12 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olacak filmler Edirne Margi AVM Cinegold Sinemaları'nda gösterimde olacak.

Ödüllü filmlerin izleyiciyle buluşacağı Avrupa Film Günleri'nde izleyiciler ücretsiz biletleri her seansın bir gün öncesinde sinema bilet gişelerinden temin edebilecekler.

Organizasyon kapsamında sinamaseverler, Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri ücretsiz izleyebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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