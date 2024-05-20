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Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali Başladı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi (TÜ) Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, Edirne'nin bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi. Film festivallerinin kültür ve sanat dünyası açısından önemine vurgu yapan Sezer, 'Birçok şehirde film festivali yapılmıyor. Burada sanatın konuşulması, ilin estetiğiyle ve kültürüyle uygun. Sanatsal etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi (TÜ) Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, Edirne'nin bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Film festivallerinin kültür ve sanat dünyası açısından önemine vurgu yapan Sezer, "Birçok şehirde film festivali yapılmıyor. Burada sanatın konuşulması, ilin estetiğiyle ve kültürüyle uygun. Sanatsal etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sezer, Edirne'nin kültür, sanat ve turizmde doğru adımlarla ilerlediğine işaret etti.

Doğal ve tarihi yapısıyla adeta film platosunu andıran Edirne'ye film platosu da kurulacağını belirten Sezer, ilk etapta şehirde iki filmin çekilmesinin planlandığını ifade etti.

Festival 5 şehir gezecek

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da festivalde Balkan coğrafyasında çekilen 30 filmin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Festival Kurucusu ve Direktörü Doç. Dr. Sali Saliji ise Türkiye'de ilk kez Gezici Film Festivali'nin düzenlendiğinin altını çizdi.

Balkan Panorama Film Festivali'nin merkezinin İzmir olduğunu ifade eden Saliji, Gezici Balkan Panorama Film Festivali'nin merkezinin ise Edirne olacağını ifade etti.

Saliji, festivalin 5 şehri daha dolaşacağını kaydetti.

Açılışın ardından Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği ve başrolünü oyuncular Emel Göksu ile Ayşe Demirel'in paylaştığı "Koridor" filmi izlenime sunuldu.

Oyuncu Göksu, Edirne'nin sinema sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Film platosunun kurulacak olmasının da sevindirici olduğunu söyleyen Göksu, kentte çekilecek bir filmde de oynamak istediğini kaydetti.

Festival 24 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Film Festivali Yunus Sezer Edirne Kültür Sanat Güncel Haberler

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