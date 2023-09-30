Dünyaca Ünlü Senegalli Sanatçı Cheikh Lo, Afrika Müziği Üzerinde Etki Yaratıyor

Senegalli sanatçı Cheikh Lo, Senegal, Kongo ve Küba esintileriyle harmanladığı eserlerinde Afrika müziği üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Lo'nun müziği sınırları aşan, çeşitli müzik geleneklerini ustaca harmanlayan özgün bir tarza sahip.

Dünyaca ünlü, Senegalli sanatçı Cheikh Lo, Senegal, Kongo ve Küba esintileriyle harmanladığı eserlerinde Afrika müziği üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Senegalli bir ailenin çocuğu olan Cheik Lo, 1955'te Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde dünyaya geldi.

İbrahima Fall'in takipçilerinden oluşan Baye Fall hareketi üyesi Lo'nun müzik kariyeri, kültürel bir çeşitliliğin ve olağanüstü bir müzik yeteneğinin izlerini taşıyor.

Lo'nun müziği sınırları aşan, çeşitli müzik geleneklerini ustaca harmanlayan özgün bir tarza sahip.

Lo, "mbalax" tarzı Senegal müziğinin ritmini, "rumba" tarzı Kongo müziğini ve Küba'nın müzik esintilerini eserlerinde birleştiriyor.

Müziğindeki çeşitlilik, Lo'nun kozmopolit geçmişini ve etkileyici bir müzik yapmak için farklı etkileri harmanlama yeteneğini gözler önüne seriyor.

Senegal müziğinin duayeni

68 yaşındaki Senegal müziğinin duayeni Lo, Afrika müziği üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Lo'nun eserleri zaman ve mekanı aşmaya devam ederken, aynı zamanda Afrika'nın çeşitliliğini ve zenginliğini de gözler önüne seren müzik deneyimi yaşatıyor.

Lo, otodidakt bir müzisyen olarak kariyerine başlarken, uluslararası sahnelerde Wolofça, Fransızca ve İngilizce şarkılar söyledi ve Oumo Sangare, Flavia Coelho gibi sanatçılarla çalıştı.

Bir dönem Fransa'da yaşarken ünlü müzisyenlerle tanışan Lo'nun, Senegal'e dönüşü solo kariyerinin başlangıcı oldu.

Lo'nun, 1996'da çıkardığı "Ne la Thiass" isimli albüm Afrika müziğinin bir "klasiği" haline gelirken, "degg gui", "ndogal" ve "set" hit şarkıları arasında yer aldı.

Hem doğduğu ülke Burkina Faso hem de ailesinin ülkesi olan Senegal'e bağlı ve aynı zamanda dünyaya açık bir sanatçı olan Lo, ikinci kez Türkiye'ye geldi.

Lo, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın salonunda konser verdi.

Konser öncesi Lo Ankara'daki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde basına açıklamalarda bulundu.

Kariyerine 20 yaşında Burkina Faso'da başladığını belirten Lo, ilhamını Bobo-Dioulasso'da müzik yaptığı okulundan aldığını kaydetti.

Lo, "Farklı Afrika müzikleri çalardık. O dönemde Küba müziği, özellikle Batı Afrika'da çok yaygındı." diyerek, Küba müziğinin yaptığı müziğin ritimlerini etkilediğini anlattı.

Senegalli müzisyen Lo, "Bobo-Dioulasso'da başladığımda, müzisyenler arasında en genci bendim. Öğrendikçe bana yarı ücret ödüyorlardı. İki yıl sonra orkestra şefi çok memnun kaldı çünkü farklı enstrüman çalabiliyordum ve genç biriydim. Bir gün bana şöyle dedi: 'Bugünden itibaren herkesle aynı haklara sahipsin.'" ifadelerini kullandı.

"Senegal müziği renkli bir müziktir"

"Senegal müziği renkli bir müziktir. Mutluluğu, barışı ve sevgiyi yansıtır," diyen Lo, özellikle Senegalli gençleri, sadece kendi ülkelerinin müziğiyle sınırlı kalmamaya, dünya müziklerini dinlemeye ve kendi müzik tarzlarına faydalı olacak şeyler öğrenmeye çağırdı.

Lo, Türkiye hakkında olumlu izlenime sahip olduğunu vurgulayarak, Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğini de değerlendirdi.

Cheikh Lo, konuşmasında insanlar arasındaki ilişkilerin müzik aracılığıyla geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kültürler arası etkileşimin hayattaki önemine dikkati çeken Lo, bu etkileşimin, kültür, edebiyat, dans, müzik, el sanatları, gastronomi gibi çok geniş bir alanları kapsadığını, insanların bilmedikleri şeyleri keşfetmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Lo, "Bu yıl Türkiye'ye gelmem, Türk-Senegal işbirliğinin gelişimine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

2025'te kariyerinin 50. yılını kutlayacağını dile getiren Lo, yeni bir albüm hazırladığını, 2024'ün başına kadar projesini dinleyicilere duyuracağını belirtti.

Lo, 2015'te çıkan albümüyle aynı yıl Dünya Müzik Fuarı'nda (WOMEX) sanatçı ödülünü kazandığını, ilk defa bir Afrikalı sanatçının bu ödülü aldığını aktardı.

Cheikh Lo, "Tüm izleyicileri memnun etmek için çok fazla enerji harcamamız ve repertuarı genişletmemiz gerekecek." dedi.