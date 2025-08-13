Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' Film Çekimleri Başladı

YAPIMCILIĞINI AKC Sinema TV-Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, başrollerini Cihangir Ceyhan ile Eylül Ersöz'ün paylaştığı ' Fırtına Kız' filminin çekimlerine Diyarbakır'da başlandı.

Senaryosu, Haluk Kesim'in hikayesinden yola çıkarak Esen Ali Bilen tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı film, Diyarbakır sokaklarından Kadın Milli Takımı'na uzanan ilham verici bir kadın hikayesini konu alıyor. Filmde, ailesinin baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmeye çalışılan Zeynep'in düğün günü kaçarak hayalini kurduğu futbol seçmelerine katılmasıyla başlayan yolculuğu anlatılıyor. Diyarbakır'dan Kadın Milli Takımı'na kadar uzanan bu serüvende, Cihangir Ceyhan eski futbolcu İsmail karakteriyle Zeynep'in babasını canlandırırken, Zeynep rolünde genç oyuncu Eylül Ersöz yer alıyor.

KASIM AYINDA VİZYONDA

Filmde ayrıca Burcu Kara (Havva), Kemal Uçar (Şenol), Can Bartu (Ömer), Nebil Sayın (Amca), Duygu Paracıkoğlu (Şükran), Timur Ölkebaş, Mehmet Ali Kaptanlar (Salih), Cem Cücenoğlu (Müdür), Murat Tatlı (Zahireci Nurettin), Berfin Ayna ve Bora Akçay gibi isimler de rol alıyor. Çekimleri Diyarbakır'da devam eden ' Fırtına Kız'ın, Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.

'KENDİMİ BURAYA AİT HİSSETTİM'

Filmde Zeynep'i canlandıran oyuncu Eylül Ersöz, bölgeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Zeynep karakterini canlandırıyorum. Zeynep futbolcu olmak istiyor. Çok yetenekli futbol konusunda, babası eski futbolcu, onun yeteneği kızına kalmış. Bir de daha çok babası için de futbol oynamak istiyor aslında. Onun başaramadığı bazı şeyleri başarıp babasını gururlandırmak da istiyor. Böyle bir karakter. Mazıdağı'na gittim, köye gittim. Domates topladım, böğürtlen topladım. Ondan sonra göle gittim, göle girdim. Göldeki suyu da içtim, çok lezzetliydi. Çok sevdim buraları, çok yöresel, bir de kendimi buraya ait gibi hissettim. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben burada yaşarım" dedi.

'ŞİMDİYE DEK YAPILMAMIŞ BİR İŞ'

Zahireci Nurettin karakterini canlandıran Murat tatlı, ' Fırtına Kız'ın fırtına gibi geldiğini ifade ederek, "Fırtına Kız, gerçekten şimdiye dek yapılmamış bir iş. Benim oynadığım karakter Zahireci Nurettin diye bir karakter. O da çok enteresan işler yapıyor. Diyarbakır ve Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir iş geliyor. Havalar sıcak ama çok güzel bir iş çıkıyor. Kesinlikle Fırtına kız fırtına gibi geliyor yani. Şimdi havanın sıcaklığıyla Diyarbakır halkının sıcaklığı bir birine karıştığı zaman ortalık yanıyor" diye konuştu.

'KARAKTERİM ÇOK RENKLİ, BAYILA BAYILA OYNUYORUM'

Enver karakterini oynayan Nebil Sayın, "Ben Diyarbakır'a geleli 40 sene neredeyse var. Çok küçük yaşlarda gelmiştim. Daha sonra günübirlik gidiş gelişler oldu. Ama ilk defa böyle uzun soluklu bir iş için geldim. İyi ki de gelmişim. Şu an kaldığım otelin olduğu yer daha önce boş araziydi. Şu an orası bir şehir. Bir kent var orada. Yine yanı başımızda kocaman bir AVM var. Elbette büyümüş. Ama Sur çevresinin, Sur içinin bazı yerlerinin tamamen bıraktığım gibi bulmak tabii ki çok hoşuma gitti. Yani yaşayanlar için bu ne kadar kolaydır bilemeyiz ama benim için duygusal anlardı orada olmak, bir de Diyarbakır'ın insanıyla bir araya gelmek büyük nimet benim için. İstanbul'da Diyarbakırlı arkadaşlarımızla görüşüyoruz ama bir de burada beraber olmak çok güzel oldu. Benim karakterim çok renkli, çok eğlenceli bir karakter. Bayıla bayıla oynuyorum. Ellerine, kollarına sağlık senaristimizin. Nakış gibi işlenmiş bir karakteri önüme koydu, ben de tadını çıkara çıkara oynuyorum" dedi.

'BÖYLE BİR HİKAYENİN İÇERİSİNDE ROL ALMAK DA SON DERECE ÖNEMLİ'

Filmde ciğerci Mehmet'e hayat veren Erdal Ayna ise "Buraya gelip bir sinema filminin ve aynı zamanda böyle varoluş mücadelesi veren bir kızın hayat hikayesine ortak olmak, onun içinde rol almak benim için son derece önemli. Bugün Fırtına Kız bir futbolcu kızın hikayesi, ama bir tiyatrocu Erdal'ın da hikayesi. ya da başka hayalleri olan buralı çocukların da hikayesini anlattığı için bu hikaye son derece önemli ve böyle bir hikayenin içerisinde rol almak da son derece önemli benim için" diye konuştu.

'KALABALIK BİR PLATONUN İÇERİSİNDE GİBİYİZ'

Yönetmen Hasan Doğan, Diyarbakır sokaklarında güzel bir film çektiklerini ifade ederek, "Diyarbakır halkı çok sıcak, çok mutluyuz, keyifliyiz. Kalabalık doğal bir platonun içerisinde gibiyiz. Diyarbakır'ın dar sokaklarında çok güzel film çekiyoruz. Diyarbakır'a daha önce 2020- 2021 gibi tarihlerde geldim. Gezmeye gelmiştim, turlamaya. Çok değişmiş, biraz daha karanlıktı sokaklar, şimdi daha cıvıl cıvıl olmuş, herkes mutlu. Yenilenen bir coğrafyanın içerisindeyiz gibi" dedi.