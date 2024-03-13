Üye Girişi
Haberler

Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklarla buluştu

Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklara eğitim konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklara eğitim konseri verdi.

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki koro, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda depremzede çocuklar için eğitim konserinde sahne aldı.

Şef Erdem, programda, çocuklara koro müziğini oluşturan kavramlar, sesler, ritimler, çok sesli koro işleyişi hakkında bilgi verdi.

Bazı çocukların şeflik yapma imkanı bulduğu etkinlikte koro, çeşitli eserleri seslendirdi.

Koro Müdürü Savaş Sakarya, AA muhabirine, 15 Mart'ta Çukurova Senfoni Orkestrası ile verecekleri "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" için geldikleri Adana'da depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Sakarya, "Eğitim amaçlı konserimizde çocuklarımızı mutlu edecek, beraber katılarak söyleyebilecekleri şarkılardan oluşan bir repertuvar oluşturduk. Çocuklarımız hem dinleyecekler hem söyleyecekler. Koromuzla beraber bu mutluluğu büyüterek burada yaşatacağız." diye konuştu.

Koro şefi Erdem de her zaman çocuklara ulaşmak istediklerini belirterek, "Koro müziğini, çok sesli müziği çocuklara tanıtmak, onlarla birlikte bu konseri paylaşıp devasa bir koro yaratmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Adana Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
title