Cannes'da Türk dizi ve filmlerine yoğun ilgi

FRANSA'nın Cannes kentinde devam eden MIPCOM fuarında Türk dizi ve filmleri tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; MIPCOM festivalinde Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün stantlarına yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin tanıtımı için büyük önem taşıyan MIPCOM'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve bakanlık bürokratları, sinema ve dizi yapımcıları Faruk Aksoy, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar da yer aldı. Bakan Yardımcısı Mumcu, fuarda Türk yapımcılarla birlikte dünyanın önde gelen yapımcıları ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Mumcu, fuar tamamlanıncaya kadar temaslarını sürdürecek. Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı MIPCOM, 19 Ekim'de sona erecek.