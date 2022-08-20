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Bursa haber: Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa haber: Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Bursa haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Bursa Nostalji Festivali"nde geçmiş yılların izlerini taşıyan eşyalar sergilendi.

Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.

Konserin sonunda grubun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Bursa Kültür Sanat Haberler

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