Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü münasebeti ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinin kültürleri Bitlis'te buluştu. 'Büyük Bitlis Buluşmaları' adı altında gerçekleştirilen programın ilk gününde kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi. Dört gün boyunca çeşitli etkinliklerin olacağı programlarda her akşam farklı sanatçılar tarafından konserler verilecek. Bu çerçevede Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesinin davet ettikleri bölge illeri de stant açarak, gerek el emeği göz nuru ürünlerini ve gerek geleneksel el sanatlarını burada vatandaşlara tanıtıyor.

Bölge kültürleri Bitlis'te buluştu

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü münasebeti ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinin kültürleri Bitlis'te buluştu.

'Büyük Bitlis Buluşmaları' adı altında gerçekleştirilen programın ilk gününde kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi. Dört gün boyunca çeşitli etkinliklerin olacağı programlarda her akşam farklı sanatçılar tarafından konserler verilecek. Bu çerçevede Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesinin davet ettikleri bölge illeri de stant açarak, gerek el emeği göz nuru ürünlerini ve gerek geleneksel el sanatlarını burada vatandaşlara tanıtıyor.

Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına etkinliğe katılan İbrahim Gök, Bitlis'in kurtuluş gününde burada olmaktan çok memnun olduğunu kaydederek, "Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak Şırnak'ı temsil etmek için burada bulunuyoruz. Bitlis'in kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünde burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Şırnak'tan ilimize özgü bal, kahve, şal şepik, çanta ve kilimlerimizi getirdik" diye konuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ahşap oymacılığı yapan Furkan Demirtaş ise kendi yaptıkları ahşap ürünleri sergilediklerini söyledi.

Mardin'in Ömerli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına 'Büyük Bitlis Buluşmalarına' katılan Sevim Yaman da, "Bitlis'in kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü nedeniyle davet edildik. Burada Mardin'imizin ürünlerini tanıtmak amacıyla geldik. Hem sergilemiş olduk hem de halkımızın beğenisine sunduk" dedi.

Bitlis'in Mutki Belediyesi adına etkinliğe katılan Zafer Erdoğan ise belediye olarak halk eğitim merkezi tarafından topraktan yapılıp süslenen ürünleri stant açarak tanıttıklarını belirterek, "Mutki Belediye Başkanlığı olarak böyle güzel çinileri tanıtıyoruz. İlçemizde topraktan yapılan bu çinilere genellikle çok önem verilir. Bizde Bitlis'in 107. kurtuluş günü münasebeti olarak geldik" ifadelerini kullandı.

Malatya'dan gelen Özgül Karataş adlı depremzede kadın ise Bitlis'te açtığı stantta kazandığı paranın yarısını sokak hayvanları için harcayacağını ifade etti. Karataş, "Özellikle gelme amacım sokak hayvanları içindir. Çünkü deprem sürecinde sokak hayvanları çok mağdur oldu. Halen enkazların içinde yemek arayan hayvanlar var. İnşallah buranın gelirinin yarsını sokak hayvanları için kullanacağım" dedi.

Siirt'ten gelen bakırcı ustası Fatih Bakırcı adlı vatandaş da; bakır ürünlerini, Siirt fıstığını, tiftikten yapılan battaniyeyi sergilemek için Bitlis'te olduklarını söyledi.