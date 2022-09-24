Bilecik gündem: "Tarihi Osmaneli Panayırı" sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan "Tarihi Osmaneli Panayırı" devam ediyor.

Salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen panayır, bu yıl Lefke Çarşısı'nda gerçekleştiriliyor.

Yöresel ürünlerin sergilendiği ve çeşitli alanlarda stantların açıldığı panayırda, halk konserleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Lunaparkın da bulunduğu panayırda, yöre halkı, yıl boyunca ürettikleri ürünlerin satma imkanı buluyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, panayırı bu yıl sosyal ve kültürel etkinliklerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Panayıra, çevre illerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şahin, "Geleneksel hale gelen panayırımızın süresini bir haftaya çıkardık, vatandaşlarımız özellikle köylülerimiz alışverişlerini panayırdan daha rahat bir şekilde yapsınlar, daha uzun süre eğlensinler diye. Panayır, Osmaneli ilçemize önemli bir katma değer sağlıyor. Çevre il ve ilçelerden panayır dolayısıyla gelenler oluyor. Bu da ilçemizin hem tanınması hem de önemli bir gelir kaynağına kavuşmasını sağlıyor." diye konuştu.