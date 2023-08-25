Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeşilçam Sinema Geceleri' büyük ilgi görüyor

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte sinemaseverler her akşam binlerce kişiyle birlikte sinema izleme keyfi yaşıyor. Ücretsiz mısır, pamuk şeker ve meyve suyu ikramı da yapılan etkinlikte son gün Gülen Gözler filmi gösterilecek.

Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeşilçam Sinema Geceleri', sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde haftanın 4 günü düzenlenen etkinlikte her akşam binlerce kişi geniş ekranda sinema izleme keyfini yaşıyor.

Şu ana kadar Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Selvi Boylum Al Yazmalım filmlerinin gösterimi yapıldı.

ÜCRETSİZ MISIR, PAMUK ŞEKERİ VE MEYVE SUYU İKRAMI YAPILIYOR

Her akşam binlerce kişinin ailesiyle birlikte takip ettiği etkinlikte, sinemaseverlere çeşitli ikramlar yapılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanının da sunulduğu etkinliğin son gününde, Gülen Gözler filmi ekranlarda olacak.