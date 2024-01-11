Asırlardır süren gelenek: Regaip Kandil'inde tüm yemekler camiye getiriliyor

Kandillerde tüm köy bir araya geliyor

BOLU - Bolu'nun Yazıören köyünde yaklaşık 5 asırdır Regaip Kandili geleneği sürdürülüyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Bolu'nun merkezine bağlı 65 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaip Kandili geleneği sürüyor. Regaip Kandili'nde gün içerisinde vatandaşlar evlerinde lokma ve yemek hazırlıyor. Akşam namazı vakti yaklaştığında ise köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Geleneğe göre, köydeki onlarca vatandaş akşam namazını kılıyor. Akşam namazının ardından cami yemekhanesinde tüm köy halkı hazırlanan yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor.

"Birliğimiz beraberliğimiz burada sağlanıyor"

Gelenek ve göreneklerin zaman içerisinde kaybolduğunu ancak bu köyde devam ettirdiklerini dile getiren Yazıören köyü cami imam hatibi Turgut Yerlikaya, "Bu geleneğin ne zaman başladığını bilen yok. Birliğimiz beraberliğimiz burada sağlanıyor. Komşularımız ancak böyle günlerde bir araya gelebiliyor. Sabahtan hazırlıklar başlar. Köydeki kadınlar gündüz lokma ve yemekleri hazırlıyorlar. Çokta güzel oluyor. Bizim çocukluğumuzda, cebimize tahta kaşık koyup gelirdik. Ailelerin çalışmak mecburiyetinde olduğundan dolayı da bu geleneklerimizi zaman içerisinde kaybediyoruz" diye konuştu.

"Büyüklerimizden gördüğümüz geleneği devam ettiriyoruz"

Büyüklerinden gördükleri geleneği devam ettirdiklerini ifade eden 70 yaşındaki Nurettin Ergin, "Büyüklerimizden gördüğümüz geleneği devam ettiriyoruz. Burada kaynaşmak çok güzel oluyor" dedi.