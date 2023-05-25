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Adana'da lise öğrencilerinden '7 Ses 7 Nefes' konseri

Adana'da lise öğrencilerinden '7 Ses 7 Nefes' konseri

Kültür Sanat Haberleri

Adana'da Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan '7 Ses 7 Nefes' türkü albümünün tanıtım konseri düzenlendi. Konseri Adana Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler izledi.

Adana'da Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan "7 Ses 7 Nefes" türkü albümünün tanıtım konseri düzenlendi.

Adana Müzesi'nin konferans salonundaki konseri Adana Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler izledi.

Koçak, konuşmasında, emeği geçen herkese teşekkür ederek "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz gönüllerindekini dışa yansıtarak her yıl yeni bir albümle karşınıza çıkacaklardır. Kaleme gelmeyen kelimeleri söze getirdikleri nice başarılara bundan sonraki süreçte imza atacaklardır." dedi.

Konuşmalarının ardından 32 öğrenciden oluşan müzik grubu türkülerini seslendirdi.

Konseri beğeniyle izleyen davetliler türkülere eşlik etti.

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Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Kültür Sanat

Süleyman Elban Çukurova Adana Kültür Sanat Haberler

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