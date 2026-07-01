Türkiye, New York gıda fuarında 63 firmayla güçlü çıkış yaptı

ABD'nin en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Show'da Türkiye bu yıl 63 firmayla güçlü bir çıkış yaptı. New York'taki Javits Center'da kurulan Türk Pavilyonu yoğun ilgi görürken, Türk mutfağı ve gıda ürünleri binlerce sektör temsilcisinin beğenisine sunuldu.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika'nın en önemli gıda fuarları arasında gösterilen Summer Fancy Food Show'da Türkiye, geniş katılımı ve ürün çeşitliliğiyle dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini buluşturan fuarda 63 Türk firması yer alırken, Türk Pavilyonu ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Zeytinyağından kuru meyveye, peynirlerden soslara, bakliyattan atıştırmalıklara kadar yüzlerce Türk ürünü Amerikalı alıcılarla buluşurken, fuar kapsamında gerçekleştirilen canlı yemek şovları ve tadım etkinlikleri de büyük ilgi gördü. 50'den fazla ülkeden katılımcının ve 2 binden fazla firmanın yer aldığı organizasyonda Türk firmaları hem yeni iş bağlantıları kurdu hem de ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı yakaladı.

Başkonsolos Yazal: "Amacımız Türk gıda ürünlerini dünyaya tanıtmak"

New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada Türkiye'nin fuardaki güçlü varlığına dikkat çekerek, "63 Firmamız var burada. Her yıl zaten büyük bir katılım gösteriyoruz. Biz zaten Türk Mutfağı'yla hep gurur duyarız, haklı olarak da gurur duyarız. Ama bir de bunun arkasında tabii gıda ürünlerimizde de gurur duymamız gerektiğini insan böyle günlerde anlıyor. Bizim Türkiye'de çok rahat, her zaman erişimimiz olan harika gıdaları böyle bizim gibi yurt dışında yaşadığınız zaman aynı lezzette, aynı saatte, aynı kalitede bulamadığınız durumlarda değerini daha da iyi anlıyorsunuz. Şimdi tabi burada yapılan sadece Türk mutfağını tanıtmak değil, burada firmalarımız, gıda ürünleri üreten firmalarımız bu ürünleri olabilecek dünya mutfaklarına da sokmak, dünyadaki çeşitli tüketicilerin evlerine ulaştırmak, hem ülkemize gelir getirmek hem de Türkiye'nin ülkemizi tanıtmak için bir çaba gösteriyorlar. 63 firma buraya gelirken emekle geliyor. Bunları örgütleyen birliklerimiz Ege İhracatçılar Birliği, bu işin belki en önceki lokomotiflerinden bir tanesi. Sadece burada değil dünyanın başka yerlerinde de böyle sorumluluk göstermiş durumda. En önemlisi Amerika için olmazsa olmaz, her iş için olmazsa olmaz. Bunu düzenli, kararlı bir şekilde yıllardır yapıyor. Bu akşam da Türkiye'nin de Türk gıda ürünlerinin tanıtıldığı hem yabancıların hem de burada bu işten belki iş irtibatı kurmasını sağlayabileceğimiz yerlerin temsilcilerinin bulunduğu bir gece düzenlenecek. Amacımız Türk mutfağının yanında Türk gıda ürünlerini, Türk gıda ürünlerinin binlerce yıla dayanan tarihini, önemini ve bir yerlerle de Türkiye'yi tabii dünyayı tanıtmak ve ekonomimize de fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.

Ege İhracatçılar Birliği: "Birçok üründe dünyanın lider ülkelerinden biriyiz"

Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekili ve Turkish Tastes Projesi Koordinatörü Bedri Girit ise Türkiye'nin gıda sektöründeki üretim gücünü anlatarak, "Bedri Girit, Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda da 'Turkish Tastes' projesinin koordinasyon görevini üstleniyorum. Sayın Büyükelçinin ifade ettiği üzere 63 firmanın koordinasyon görevliliği bakanlık tarafından biz üstleniyoruz. Dolayısıyla onlara en iyi hizmeti verebilmek adına daha doğrusu Türkiye'nin sağlıklı ürünlerini Amerikan halkına tanıtabilmek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çünkü Türkiye özellikle gıda sektöründe birçok kategoride birinciliği var. Mesela belki birçok insan bilmiyordur ama biz Çupra ve Levrek'te Avrupa'nın en büyüğüyüz, Alabalık'ta ikincisiyiz, Çam balında dünyanın en büyüğüyüz gibi diğerlerinde de hangi üretim olursa olsun süt, peynir, türevleri vs. bunların hepsinde bir şeyimiz var. Yani mutlaka ilk 10 içindeyiz. Yumurtada ilk 5 içindeyiz. Kanatlı sektöründe sekizinciyiz gibi.İşte bunu da artık marketle yerine koyma şeyimiz var, hedefimiz var. Yani bu birinciliklerimiz veya sektörün bu derinliğini satış kanalında da aynı dereceye almak için. Mesela biz balda en büyüksek, dünyanın en büyük bal ihracatçısı olmak isteriz. Bunun yanında işte yeni şeylerimiz var. Promot ettiğimiz ürünler var. Gerçi Ufuk Başkanım burada. Kendisi birazdan bilgi verir özellikle balık konusunda. Türk somonu var. Bunun üzerinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl, hafızam beni yanıltmıyorsa 520 Milyon dolar ihracatımız oldu yeni başlıyor olmamıza rağmen. Yani oldukça iyi yerlere gidiyoruz. Dünkü yaptığımız çalışmalarda gelen firmalar ilgiden çok memnundular. Bugün henüz şeyi almadık, genelde öğleden sonra alıyoruz. Bugünkü duruma göre de hareket edeceğiz. Eğer bir eksik yapmamız gereken varsa bütün önerilere de açığız" dedi.

Türk somonu ve su ürünleri ABD pazarında büyüyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de Türk su ürünlerine yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Merhabalar, Ufuk Atakan Demir, Ege su ürünleri hayvansal mamuller ihracatçılar birliği başkanıyım. Her sene katılıyoruz bu New York'ta, çok önem veriyoruz. Kıymetli yetiştirdiğimiz özellikle ürünleri burada tüketicilere sunuyoruz, Amerikan halkına sunuyoruz. Her geçen sene ihracatta artışı yakaladık. Özellikle bizim alanımız su ürünleri, hayvansal mamuller olduğu için Türk somonunda çok büyük hedefimiz var Amerika'da. Her geçen gün onu tanıtmak için aşçılarla görüyorsunuz, tadımlar yaptırtıyoruz. Amacımız hızla Amerika'daki pazar payımızı arttırmak olacak. Burada aşçılarımızın yaptığı yemeklerin bütün içeriğini Türk mamulleri oluşturuyor bu önemli. Zeytinyağımız, bulgurumuz, mercimeğimiz, çupra, levrek, Somon. Hepsi birlikte inanılmaz bir talep var. Görüyorsunuz arkamda. Herkesin damak tadına da uydu. Biz Amerika'da bu işi çok büyütmeye hedefliyoruz" dedi.

Türk-Amerikan Ticaret Odası firmalara yeni bağlantılar sağlıyor

Türk-Amerikan Ticaret Odası Üye Koordinatörü Sibel Ergün Alpar da fuarın Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Ben Sibel Ergün Alpartak, Türk-Amerikan Ticaret Odası üye koordinatörüyüm. Bugün burada New York'ta Summer Fancy Food Show'dayız ve Türkiye'den gelen veya lokalde Amerika'da hizmet veren Türk firmalarıyla yiyecek içecek sektörüne faaliyet gösteren firmalarla connection'lar sağlıyoruz. Ticaret odamızın amacı Türkiye ile Amerika arasındaki ticareti arttırmak. Bu bağlamda bugün ticari ateşelerimizle, bakanlarımızla bir aradaydık. Birçok firmayla tanıştık. Onların büyük bir çoğunluğu buraya ihracat yapmayı hedefliyor. Biz de bu kanıda nasıl destek olabileceğimizle ilgili detaylı görüşmeler yaptık. Çok verimli bir fuar. Bu sene ben pek çok fuarda bulundum. Bence en iyi olan fuar bu diye düşünüyorum açıkçası. Türkiye'den gelip burada ticaret yapmak isteyen firmaları da sonraki senelerde düzenlenecek olan fuarlara muhakkak bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin ihracatını arttırarak Türkiye'nin birilerini en güzel şekilde arttırmayı hedeflemek" ifadelerini kullandı.

ABD'deki dağıtıcıdan Türk markalarına önemli mesaj

New Jersey merkezli U.S. Gourmet Food'un ortaklarından Tolga Sağıroğlu ise Türk ürünlerinin kalite açısından güçlü olduğunu ancak Amerikan pazarına uyum konusunda eksiklikler bulunduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Ben Tolga Sağıroğlu, U.S. Gourmet Food isimli buradaki toptan dağıtım ithalatçı firmanın sahibiyim, ortaklarından biriyim. Yaklaşık 26 senedir ticaretle uğraşıyorum. U.S. Gourmet Food genelde gıda ve içecek üzerine kurulmuş bir firma. Son 8-10 senedir de New Jersey merkezli firmamız üzerinden Amerika'nın bütün noktalarına dağıtım yapıyoruz. Türk ürünlerini genellikle satıyoruz. Tabi dünyanın her yerinden farklı çeşitler, farklı ürünler de getiriyoruz. Ama tabi konsantremiz Türk markaları ve Türk ürünleri üzerine. Valla Türk ürünlü olarak bir kere kalite olarak biz çok öndeyiz, güzeliz, iyiyiz. Fakat Türk markalarının buradaki eksiklerinden dolayı çok başarılı olamıyor çoğu zaman. Çünkü ürünleri Amerikanlaştıramıyoruz. İlgi çok olmasına rağmen ben görüyorum Türk üreticilerin standlarında işte ambalajlar, paketler bunlar genelde Türkçe olarak kalıyor, çok fazla adapte edilmiyor veyahut da ölçüleri, gramajları. Buralara adapte edildiği müddetçe, buradaki pazarlama tekniklerine uygun bir şekilde müşteriye sunulduğu müddetçe ben başarılı olduğunu görüyorum. Çok başarılı firmalar da var" ifadelerini kullandı.

Şef Kubilay Önder: "Türk ürünleri artık Amerika'da trend haline geldi"

Fuarda Türk ürünleriyle hazırlanan yemeklerin sunumlarını gerçekleştiren sertifikalı Master Chef Kubilay Önder ise Türk mutfağına olan ilginin son yıllarda belirgin şekilde arttığını belirtti. Önder, "Benim adım Kubilay Önder. Dallas, Teksas'ta yaşıyorum. 2015'den beri Teksas'tayım. Amerika'da 15 senedir ve daha öncesinde 4 senede Virginia'da yaşadım. Bugün burada 'Turkish Tastes' adına yapılan bir etkinlik var. Evet. Amerikan'ın en önemli fuarlarından biridir. Şimdi buradaki yaptığımız çalışmaların en önemli kısmı Türk ürünlerini maksimal bir şekilde kullanıp buradaki Amerikalılara, buradaki tüketicilere en iyi şekilde anlatıp bunları sunabilmek. ve bunları üç gün boyunca fuarda her saat başı demolar yapıp, hazırladığımız Türk ürünleriyle, kuru bakliyatlarından tutun deniz ürünlerine varana kadar, kuru meyvelerle birlikte kombine edip Amerikalıların damak tarzına hitap edecek şekilde yemeklerimizi hazırlıyoruz.10.30'da bir sunumumuzu yaptık. Türk somonunu kullandık. Onunla beraber bulgur yaptık. Bulguru kuru meyvelerle eşleştirdik. Çok güzel bir karışım oldu. Ondan sonra kızarmış biberlerle beraber çok güzel bir sos yaptık. Bugün o şekilde bir servisimiz oldu. Şu son en az 5-6 senedir özellikle Covid'den sonra ilgi tamamen daha da çok arttı. Tamamen Türk ürünleri bir trend oldu restoranlarla beraber. Benim bulunduğum Teksas bölgesinde yaklaşık DFW ve Teksas bölgesinde 50'den fazla Türk ve Mediterranean adı altında, Akdeniz mutfağı adı altında restoranlar var. ve şu anda daha da ilgi artıyor. Her şey artık franchise'a dönmeye başlıyor. Sorular, ilgiler tamamen artıyor ve burada ben sertifikalı masterchefim. Bununla beraber etkisini bütün ACF'in, American Culinary Federation'da yapılan bütün aktivitasyonlarda bulunmaya çalışıyorum" dedi.

Summer Fancy Food Show kapsamında gerçekleştirilen tadım etkinlikleri, şef sunumları ve iş görüşmeleri boyunca Türk pavilyonunda yoğun ziyaretçi trafiği yaşanırken, katılımcılar Türk ürünlerinin ABD pazarındaki görünürlüğünün her geçen yıl daha da arttığını vurguladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı