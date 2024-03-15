300 yıllık cami kaderine terk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar görerek boşaltılan 300 yıllık Aksaray Cami, bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. Ağır hasardan dolayı ibadete kapatılan cami şimdilerde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken mahalle sakinleri, caminin restore edilerek yeniden ibadete açılmasını istiyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından 37 kişi hayatını kaybederken on binlerce yapı ağır hasar aldı. Şehir merkezinin en eski yerleşim yerlerden birisi olan Aksaray Mahallesi'nde bulunan yapıların hasar almasının yanı sıra 300 yıl önce yapılan tarihi Aksaray Cami'de ağır hasar alarak ibadete kapatıldı. Caminin yapılması için başlatılan çalışmalar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve çıkan yangın, adeta tarihi camiyi metruk bir yapı haline getirdi. Caminin restorasyonunun 4 yıldır yılan hikayesine döndüğünü dile getiren vatandaşlar, tarihi caminin bir an önce yeniden restore edilerek ibadete açılmasını talep etti.

'Tarihi eser olduğu için yıkımı gerçekleşmedi'

Harput'tan sonra Aksaray Mahalle'sinin şehrin ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu aktaran Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal, "Bundan dolayı da eski yapılar mahallemizde oldukça fazla. 2020'de bir deprem süreci geçirdik bu depremle beraber 300 yapımız ağır hasar almıştı. Bununla birlikte bin 700 yılından beridir burada olan yaklaşık 300 yıllık camimize de o süre zarfında ağır hasardan ziyade acil yıkım kararı verilmişti. Tarihi eser olduğu için yıkımı gerçekleşmedi. Diyarbakır Vakıflar Kurulu ile görüştüğümüzde bizlere caminin bir an önce tadilatının yapılarak eski mimarisine uygun bir şekilde tadilatını yapılarak mahallemize kazandırılacağı söylendi. Depremin ardından caminin içerisinde bulunan malzemelerin çoğu çalınmıştı. O süreçte bir yangın oldu ve bütün camlara açıktı. Yangın esnasında birisi içerisinde olmuş olsaydı bunun altından kalkamazdık. Görsel anlamda bizim için çok değerli olan 300 yıllık camiyi dışarıdan gelen vatandaşların bu şekilde görmesini istemiyoruz" dedi.

'Cenazemizi kaldıramıyoruz'

Caminin tarihi eser olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Reşit Kılıç, "Elazığ'da ki camiler içerisinde en eski camilerden bir tanesidir. Bin 700'lü yıllarda yapılmış ve koruma altında olan bir camidir. 4 yıldır caminin restoresi yılan hikayesine döndü. Bölgede cenazemizi kaldıramıyoruz, Cuma namazlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bu cami depremde hasar gördü ve tadilatı yapılacak denilmesine rağmen yapılmadı. Depremin ardından elektrik hatasından bir yangın çıktı ve bu şekle geldi. Bir an önce tarihi eser camimizin tekrar restore edilerek mahallede yaşayan vatandaşların hizmete sunulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.