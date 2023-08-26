30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Adana'da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan 8 eser belirlendi. Yarışmada en iyi belgesel seçilen yapıma 100 bin lira ödül verilecek.