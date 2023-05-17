18 Mayıs Müzeler Günü teması 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah'

Türkiye'de 42'ncisi kutlanacak 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nün bu yılki teması 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah' olacak. Ülke genelindeki tüm müze ve ören yerleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de 42'ncisi kutlanacak 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nün bu yılki teması "Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah" olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere Milletlerarası Müzeler Konseyince (ICOM) dünya genelinde kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah" temasıyla kutlanacak Müzeler Günü dolayısıyla, ülke genelindeki müzelerde hafta boyunca organizasyonlar düzenlenecek.

UNESCO ve ICOM'un himayelerinde 18'incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında ise bakanlığa bağlı tüm müzeler saat 23.00'e kadar ücretsiz olacak.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki etkinliklerin içeriğine valiliklerin internet sitelerinden ulaşılabilecek.

2022'de ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri geçen yıl 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bu yıl sonunda rekor sayıda ziyaretçinin müze ve ören yerlerinde ağırlanması bekleniyor.