Kültepe Ekonomi Zirvesi 3 Şubat'ta Kayseride Düzenlenecek

– Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) girişimiyle düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi" 3 Şubat Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Kültepe Ekonomi Zirvesi; Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarları, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanları, Aselsan, Roketsan, Aspilsan Yöneticileri, bazı ülkelerin Büyükelçileri, ticari ataşeleri, ülke genelinde ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firma temsilcileri, İstanbul, Mersin, Adana Ticaret Odası yetkilileri, Türkiye-Çin İş Konseyi, DEİK, TOBB gibi ekonomiye yön veren ve ülke genelinde 45 ilden gelecek olan iş adamları katılımı ile gerçekleşecek.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, tarihsel olarak Anadolu'nun ilk ticaret merkezi olan "Kültepe" ismi ile ekonomi zirvesi gerçekleştireceklerini belirtti. Özcan, "İlk yazılı veresiye defterleri, çek senet evrakları, envanter defterleri gibi kayaya yazılmış eserler; Kültepe'nin dünyanın ilk ticaret şehri olduğunu göstermektedir. Böylesine önemli bir geçmişe sahip olan Kültepe Kaniş Karum UNESCO tarafından tescillenmiş olup "Dünya tarihinin en eski ticaret ve ekonomi şehridir." Bizler de ASKON olarak Kültepe Ekonomi Zirvesi ile şehrin ve ülkemizin ekonomik tanıtımına katkı sağlamak istedik. Projemizin özü 'Yerli ve Milli bir ekonomik forum' oluşturmak" ve "Bu zirve özelde şehrimizin genelde ise ülkemizin ortak bir değeri olacaktır" dedi.

Dört oturumdan oluşacak olan Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni geleneksel olarak her sene düzenlemek istediklerini vurgulayan Özcan, ilki 3 Şubat Cumartesi günü Kayseri bir Hotel'de düzenlenecek olan ekonomi zirvesi sayesinde Kayseri'nin de Türkiye vitrininde önemli bir konuma kavuşacağını ve bu ekonomi forumunun Kayseri ekonomisine ve tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Forumda gerçekleştirilecek oturumların konu başlıkları ise;

Türkiye Ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi

Milli Savunma Sanayisinde yaşanan gelişmeler

İpek Yolu Ticari fırsatlar

Türkiye'de perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceği

"Kültepe Ekonomi Zirvesi"nin dünyanın ve ülkemizin adalet temellerinin yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten, ticari ve milli şuuru geliştiren, ekonomide ahlak ilkelerini hedefleyen, etkin bir zirvenin ilk adımı olacağını belirten Özcan; programın rekabet gücünü arttıracağını ve haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmak açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Özcan, projenin sağlayacağı katkıları şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz etmek,

"Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak,

"Kuruluşlarımızda Ar-Ge'yi, kaliteyi, objektifliği, kuralların hakimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,

"Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak,

"Kuruluşların ve müteşebbislerin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek,

"Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,

"Demokrasi, insan hakları, tüketici hakları ilkelerinin ülkemizde tam geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

"Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

"Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,

"Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak." - İstanbul