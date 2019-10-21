Kulp'ta anlamlı futbol karşılaşması

21.10.2019 14:25

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in kurduğu, futbolcu olarak da oynadığı Kulp Kaymakamlığı futbol takımı, Diyarbakır Masterler futbol takımı ile ilçede dostluk maçında karşılaştı.



Kulp Kaymakamı ve Kulp Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in kurduğu ve futbolcu olarak oynadığı Kulp Kaymakamlığı futbol takımı, Diyarbakır Masterler futbol takımı ile ilçede dostluk maçında karşılaştı. Kulp'ta ilk kez gerçekleşen ve renkli görüntülerin yaşandığı maçın ardında Kaymakam Gözlet, Diyarbakır'dan gelen misafirlerini dostluk yemeğinde ağırladı. Kaymakam Gözlet, amaçlarının bu tür organizasyonları devamlı hale getirerek ilçeyi sportif faaliyetlerde hak ettiği noktaya taşımak olduğunu söyledi.



Diyarbakır Masterler Birliği Başkanı Veysi Akar da anlamlı bir organizasyona katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek dostane görüntülerden dolayı Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA