Küçükçekmece'de köprüden otoyola atlayan adam ağır yaralandı

Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, köprünün üzerinden otoyola atladı. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şahsın atladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İkitelli köprüsünde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan bir şahıs, Halkalı İkitelli Köprüsü'ne çıktı. Korkulukların otoyola bakan kısmına geçen şahıs, kendisini otoyola doğru sarkıttı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihara teşebbüs eden adam, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarına ve aldıkları tedbirlere rağmen kendisini köprüden otoyola attı. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Furkan Tan - Volkan Kayalar - Erdal Can İçelli/İHA)