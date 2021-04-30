Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru'da
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Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru'da

Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru'da
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen 31 yaşındaki smaçör Lianma Flores'i renklerine bağladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen 31 yaşındaki smaçör Lianma Flores'i renklerine bağladı. 

Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka forması ile tamamlayan ve kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formaları giyen 1990 doğumlu 1.85 boyundaki Kübalı smaçör ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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