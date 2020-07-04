KTSO Başkanı Ilık: "Beyaz peynirimizin lezzeti tescillenecek" Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin önemli lezzetlerinden beyaz peynirin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescilleneceğini bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin önemli lezzetlerinden beyaz peynirin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescilleneceğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, başvurusu yapılan "Kırklareli beyaz peyniri" coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanarak son aşamaya geldiğini belirtti.

Peynirin bilinirliğini arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ilık, "Peynirimizin hem ülkemizde hem de uluslararası dünya pazarlarında daha kaliteli daha güvenilir şekilde yerini alması için yapılan çalışmaların sonucunda Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni alacağız. Beyaz peynirimizin lezzeti tescillenecek. Coğrafi İşaret Belgesi sayesinde Kırklareli'mizin adının ülke içi ve ülke dışı ekonomide tanınırlığının artması kente değer katması Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak gurur kaynağımız olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ilık, bu tür çalışmalarda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA