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Kripto Para Borsası Coinbase Ethereum ETF'leri Hakkında Açıklama Yaptı

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ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından Ethereum ETF'lerine olan ilgi arttı. Coinbase analisti David Han, Ethereum borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanma ihtimali ve zamanlamasının kripto para piyasası tarafından göz ardı edildiğine dikkat çekti. SEC, VanEck ve ArkInvest/21 Shares tarafından yapılan Ethereum ETF başvurularını bu ay değerlendirecek. Coinbase yetkilileri, Ethereum için ETF onayının bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından gözler Ethereum ETF'lerine çevrildi. Coinbase analisti David Han, spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) onaylanma ihtimalinin ve zamanlamasının kripto para piyasası tarafından göz ardı edildiğini belirtti.

Coinbase'den Ethereum ETF Tahmini

Coinbase'in kripto para birimi analisti David Han, yakın zamanda yaptığı açıklamada, spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) onaylanma ihtimalinin ve zamanlamasının kripto para piyasası tarafından göz ardı edildiğini belirtti. Han, her ne kadar piyasanın bu konudaki beklentileri düşük olsa da Ethereum için olumlu bir sürprizin yaşanabileceğini ifade etti.

SEC, VanEck ve ArkInvest/21 Shares tarafından yapılan Ethereum ETF başvurularını bu ay içerisinde değerlendirmeye alacak. Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas ise SEC'in şu ana kadar sessiz kalmasını göz önüne alarak onay şansını oldukça düşük bulduğunu dile getirdi. Ancak Coinbase yetkilileri, Bitcoin ETF'leri için kullanılan bazı gerekçelerin Ethereum için de geçerli olabileceğini belirterek, ETF onayının bir zaman meselesi olduğunu savundu.

Coinbase analistlerine göre Ethereum ve Bitcoin arasındaki temel farklılıklar, özellikle de Ethereum'un proof-of-stake mekanizması, onaylanmama ihtimalinin başlıca sebeplerinden biri olarak görülebilir. Buna ek olarak, stake etme ödülleri içeren ETF'ler için net bir düzenleyici rehberliğin olmaması da onay beklentilerini düşüren bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Nitekim Ark Invest, geçtiğimiz hafta yaptığı başvurudan stake etme bileşenini çıkartmak durumunda kaldı.

Balchunas ayrıca, SEC'in Ethereum'u bir menkul kıymet olarak değerlendirebileceğini gösteren yeni detayların ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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