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İsviçre parlamentosundan Bitcoin madenciliğine yeşil ışık

İsviçre parlamentosundan Bitcoin madenciliğine yeşil ışık
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İsviçre'nin Bern parlamentosu, Bitcoin (BTC) madenciliğinin bölgesel potansiyelini değerlendirmek üzere kapsamlı bir rapor hazırlanmasını onayladı. 23 üyeli Bitcoin Parlamenter Grubu'nun önerisi, Hükümet Konseyi'nin karşı çıkmasına rağmen 85'e 46 oyla kabul gördü. Rapor, kantonun enerji altyapısının Bitcoin madenciliğine uygunluğunu ve olası ekonomik faydalarını inceleyecek.

Kripto para ve Blockchain dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin önde gelen kantonlarından Bern, Bitcoin madenciliğinin enerji verimliliği üzerindeki etkilerini araştıracak bir çalışma başlatıyor. Bu girişim, bölgenin fazla enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve yerel Bitcoin madencileriyle olası iş birliklerini kapsıyor.

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Bitcoin Parlamenter Grubu'nun önerisi, kantonun yenilenebilir enerji kaynaklarını ve fazla enerji kapasitesini verimli kullanmayı amaçlıyor. Grup, ABD'nin Teksas eyaletini örnek model olarak değerlendiriyor.

Hazırlanacak rapor, Bitcoin madenciliğinin şebeke istikrarına katkısını ve istihdam potansiyelini araştıracak. Hükümet Konseyi'nin muhalefetine rağmen parlamentoda güçlü destek bulan öneri, İsviçre'nin kripto dostu kimliğini pekiştiriyor.

Kanton parlamento üyesi Samuel Kullmann, önerinin kabul edilmesini Bitcoin hakkındaki anlatının değiştiğinin göstergesi olarak yorumluyor. Ethereum Foundation ve çok sayıda Blockchain şirketine ev sahipliği yapan İsviçre, bu girişimle kripto varlıklar konusundaki öncü rolünü güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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