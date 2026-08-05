Bitcoin'de yükseliş umudu yeniden doğdu

ABD borsalarında da aynı dönemde iyimserlik hâkimdi. S&P 500 yeni bir rekor seviyeye çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılacağı beklentisini yineledi. Bu gelişmeler, gerilimin azalacağı ve kalıcı bir anlaşma umudunun güçleneceği beklentisini destekledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed El-Ensari, Hürmüz Boğazı'ndaki koşulların normale dönmesi gerektiğini söyledi. Ensari, önce ateşkes ile boğazın yeniden açılmasının güvence altına alınması, ardından müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. Katar, Pakistan ve Umman'ın Washington ile Tahran arasında teklif alışverişi yürüttüğü aktarıldı. Taraflar henüz bir görüşme takvimi açıklamadı.

Diplomatik girişim, küresel enerji arzına ilişkin bazı endişeleri hafifletti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ham petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azaltarak riskli varlıklara yönelik iştahı artırabilir. Belirsizlik ise sürüyor. İran, Washington'la doğrudan görüşme yaptığını reddediyor ve temasların Umman üzerinden yürütüldüğünü söylüyor. Boğazdaki gemi trafiği de diplomatik ilerleme haberlerine karşın sınırlı kalıyor.

63 BİN DOLARDA KRİTİK BİRİKİM BÖLGESİ

Bitcoin haftalardır 60 bin ile 67 bin dolar arasında işlem görüyor. Zincir üstü analizlere göre dolaşımdaki arzın yüzde 3'ten fazlası, yani yaklaşık 515 bin BTC, 63 bin dolar civarında birikmiş durumda. 61 bin dolar dolayında ise yaklaşık 362 bin BTC bulunuyor.

Bitcoin, 200 haftalık ortalamasına da yakın işlem görüyor. Bu göstergenin seviyesi 63 bin 657 dolar olarak hesaplanıyor. Zincir üstü verilere göre bu fiyatlarda en agresif alıcılar bireysel yatırımcılar oldu. En az 1.000 BTC tutan balinalar da dahil olmak üzere diğer yatırımcı grupları da birikim yapıyor.

Fiyat, 68 bin ve 70 bin dolar dolaylarındaki 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında seyrediyor. ABD'li yatırımcıların iştahını yansıtan Coinbase Prim Endeksi de sıfırın altında kalıyor. Bu durum, Bitcoin'in ABD borsalarında yurt dışındaki borsalara kıyasla iskontolu işlem gördüğünü ve spot talebin henüz güçlü biçimde dönmediğini gösteriyor.

COLDCARD PANİĞİ AKTİF ADRESLERİ 2024 ZİRVESİNE TAŞIDI

Bitcoin ağı geçen hafta olağandışı bir hareketlilik yaşadı. Günlük aktif adres sayısı 30 Temmuz'daki 645 bin seviyesinden 31 Temmuz'da yaklaşık 980 bine yükseldi. Bu rakam, Aralık 2024'ten bu yana görülen en yüksek düzeydi. Veriler, bu artışın yeni talep yerine Coldcard donanım cüzdanlarını hedef alan saldırının yarattığı hareketlilikten kaynaklandığını gösterdi.

Üç doğrulanmış saldırı dalgasında 4.585 adresten 1.367 Bitcoin'in, yani yaklaşık 88,6 milyon doların çalındığı bildirildi. Şüpheli dördüncü dalgada 380'den fazla Bitcoin daha taşındı. Bu nedenle toplam kayıp için daha yüksek tahminler yapıldı. Bu ölçekte adres hareketliliği en son Aralık 2024'te görülmüştü. O dönemde Bitcoin 100 bin dolar dolayında işlem görüyordu.

Analiz firması araştırma başkanı Julio Moreno, artışın neredeyse tamamının Bitcoin gönderen adreslerden kaynaklandığını belirtti. Alıcı adreslerin oranı ise fazla değişmedi. Moreno, bu tablonun binlerce cüzdandaki varlıkların daha küçük bir hedef kümesine taşındığı bir konsolidasyona işaret ettiğini söyledi. Yönetici bu hareketi teslimiyet yerine sağlıklı bir refleks olarak yorumladı ve sıradan Bitcoin kullanıcılarının FTX çöküşünden bu yana bir günde bu kadar Bitcoin taşımadığını belirtti.

Panik özellikle küçük yatırımcılarda yoğunlaştı. 1 BTC'den küçük transferlerin toplamı 31 Temmuz'da 39 bin 600 BTC'ye ulaştı. Bu seviyeye en yakın günlük değer, FTX'in çöküşünden günler sonra 16 Kasım 2022'de görülmüştü. Bir kullanıcı da yedi dakikadan kısa sürede 1,6 milyon dolar değerinde 18,25 BTC kaybetti. Bu tür olayların ardından çok sayıda kullanıcı fonlarını taşımaya başladı.

Hareketin yönü 2022'ye göre tersine döndü. O dönemde kullanıcılar varlıklarını borsalardan soğuk cüzdanlara taşımıştı. Bu kez bir soğuk cüzdan açığı, Bitcoin'lerin başka adreslere aktarılmasına yol açtı. Bu gelişme, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun hafta içinde yeniden gündeme getirdiği öz saklama tartışmasını da besledi. Zincir üstü göstergeler birkaç gün boyunca yanıltıcı bir tablo ortaya koyabilir. Fiyatın aynı dönemde sınırlı tepki vermesi, transferlerin satıştan çok riskten kaçış amacı taşıdığı yorumunu destekledi.

Crypto Dan adlı analist, Bitcoin'in "çok ucuz bir bölgede" bulunduğunu ve geçmişteki dip seviyelere benzer bir konuma geldiğini belirtti. Analist, Bitcoin'in daha da düşmeyeceğine dair güvence olmadığını kabul etti ancak bazı göstergelerin piyasa katılımcılarındaki ilgisizliğin önceki dip dönemlerine yaklaştığını söyledi.

Analiste göre bu ilgisizlik, piyasaya yeni sermaye girişinin, işlem hacimlerinin ve sosyal medya ile arama ilgisinin düşük kalmasından anlaşılıyor. Crypto Dan, 2027 civarında başlamasını beklediği bir sonraki yükseliş döngüsü açısından mevcut aralığın ucuz bir bölge olduğunu savundu.

Kısa vadede ABD-İran diplomasisi Bitcoin'in yönünü etkileyebilir. BTC'nin 63 bin 500 dolar üzerinde tutunması ve 65 bin dolarlık direnci aşması, yükseliş senaryosunu güçlendirerek 66 bin 975 dolarlık temmuz zirvesini yeniden gündeme getirebilir. 63 bin 500 dolarlık desteğin kaybedilmesi ise fiyatı 62 bin dolar ve altındaki destek bölgelerine açık bırakabilir. Ateşkese yönelik ilerleme bir kırılmayı destekleyebilir. Görüşmelerin tıkanması veya Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın sürmesi toparlanmayı kırılgan bırakabilir.

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