Bitcoin rallisinde göstergeler ayrıştı

Fiyat bugün üst bandı bir kez daha yokladı. Bitcoin gün içinde 80 bin 527 dolara kadar çıktı, ardından 79 bin 436 dolar seviyesine geri döndü. Satıcılar rallinin 81 ile 82 bin dolar aralığına uzamasını şimdilik engelledi.

Hareketli ortalamalar tablonun olumlu tarafını oluşturuyor. 20 günlük ortalama 69 bin 711 dolarda, 200 günlük ortalama 69 bin 257 dolarda duruyor. 50 ve 100 günlük ortalamalar da sırasıyla 66 bin 457 ve 66 bin 224 dolara denk geliyor.

Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmesi altın kesişim olarak adlandırılıyor. 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın sınırlı biçimde üzerine çıktı. Aradaki fark henüz açılmadığı için kesişimin kalıcılığı teyit edilmedi.

Göreli güç endeksi ise yükselişin aşırı alım bölgesine taşındığını gösteriyor. Gösterge 81,14 seviyesinde ve alışılmış aşırı alım eşiği olan 70'in belirgin biçimde üzerinde kalıyor. Bu okuma güçlü alıcı iştahına işaret ederken sert yükselişin ardından kâr satışı ihtimalini artırıyor.

HAZİNE 9 EYLÜL'DE GERİ ALIMLARI İKİYE KATLIYOR

Bitcoin'deki kırılım, ABD Hazinesinin 19 Ağustos'taki geri alım duyurusunun ardından geldi. Kurum, uzun vadeli tahvillerde likidite destekli geri alımların üst sınırını en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli nominal menkul kıymetlerde geri alım üst sınırı, operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkacak. Genişletilmiş operasyonlar 9 Eylül'de başlayacak ve 4 Kasım'a kadar sürecek.

Duyuru tahvil piyasasındaki likidite beklentisini iyileştirdi. Genişletilmiş işlemler henüz başlamadığı için karar hemen fon girişi anlamına gelmiyor.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları 21 Ağustos'ta biten haftada yaklaşık 1,92 milyar dolar net giriş kaydetti. Bunun 1,33 milyar doları BlackRock'ın IBIT fonuna yöneldi.

Fonlar Ekim 2025'ten bu yana en güçlü haftalık girişi kaydetti. Buna karşın 2026'daki toplam net çıkış 2,91 milyar dolar düzeyinde kaldı. Haftalık giriş kurumsal talepte dönüşe işaret etse de yıl başından bu yana oluşan açığı kapatmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye kripto piyasa yapısı düzenlemesini ilerletme çağrısını yineledi. CLARITY Yasası hâlâ Kongre'nin onayına bağlı. Bu nedenle çağrı, piyasaya kesinleşmiş bir düzenleyici güvence sunmuyor.

81 BİN VE 77 BİN 500 DOLARDA KALDIRAÇ YIĞILDI

Bitcoin 4 saatlik grafikte Supertrend göstergesinin üzerinde işlem görüyor. Gösterge 76 bin 687 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması kırılımdan sonra oluşan yükselen dip serisini koruyor.

MACD çizgisi 810 civarında, sinyal çizgisi 1033 seviyesinde ve histogram eksi 222'de bulunuyor. Aşağı yönlü kesişim, rallinin 81 bin dolar testinden bu yana kısa vadeli ivme kaybettiğini gösteriyor. Negatif histogram çubuklarının daralması ise satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor.

Fiyat 80 bin 500 doların üzerinde kapanırsa 81 bin 200 dolardaki son zirve ve 82 bin 800 dolardaki mayıs tepesi sıradaki dirençler olacak. 365 günlük ortalamanın geçtiği 83 bin doların üzerinde haftalık kapanış ise uzun vadeli teyidi güçlendirecek.

CoinGlass tasfiye ısı haritasına göre fiyatın üzerindeki en yakın büyük yığılma 80 bin ile 81 bin dolar arasında toplanıyor. Bölgenin aşılması kısa pozisyonların kapanmasını tetikleyebilir ve yükselişi 81 bin 500 ile 84 bin dolar arasındaki likidite alanına doğru hızlandırabilir.

En güçlü aşağı yönlü likidite kümesi 77 bin 300 ile 77 bin 700 dolar arasında bulunuyor. Bir sonraki likidite alanı 75 bin 500 dolar civarında görünüyor.

Analist Einstein BTC, en yeni kısa vadeli sahip grubunun maliyet ortalamasını 75 bin 900 dolar olarak hesapladı. Bitcoin'in bu seviyenin yalnızca yüzde 3,4 üzerinde işlem gördüğünü belirtti.

Crypto with Haris rumuzlu piyasa yorumcusu, 82 bin doların altında tekrarlanan reddedilmelerin 74 bin doları ve zamanla 67 bin doları gündeme getirebileceğini savunuyor. Bu değerlendirme teyit edilmiş bir sonuç sayılmıyor. Aşağı yönlü senaryolardan birini temsil ediyor. Bitcoin hâlâ yakın teknik desteklerinin üzerinde işlem görüyor.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 436 dolardan işlem görüyor. Fiyat 80 bin 500 dolarlık kapanış eşiğinin yaklaşık 1000 dolar, mayıs tepesinin ise yaklaşık 3 bin 400 dolar altında bulunuyor.

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