ABD'nin kripto para yasası için kritik eşik aşılamadı

Senato, beş haftalık ağustos tatiline cuma günü girmeye hazırlanırken tasarının kaderi belirsizliğini koruyor. Kripto sektörünü federal düzeyde kapsamlı biçimde düzenlemesi ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) dijital varlıklar üzerinde daha geniş yetki vermesi beklenen CLARITY Yasası için Senato Çoğunluk Lideri John Thune, çarşamba öğleden sonra itibarıyla görüşmeyi sonlandırma önergesini sunmadı. Senato kurallarına göre tasarının tatilden önce oylanabilmesi için bu önergenin sunulması gerekiyordu.

Tasarının Senato'da ilerlemesi için olası bir engelleme girişimini aşacak 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bu eşiği tek başına karşılamıyor. Tasarının ilerlemesi için en az yedi Demokrat senatörün desteği gerekiyor. Tasarının en güçlü savunucularından Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, oylamanın tatilden önce yapılmasını beklediğini açıkladı ve "Artık herkesin tavrını kayda geçirmesinin zamanı geldi." dedi. Lummis, Demokratları tasarıyı kasıtlı olarak geciktirmekle suçladı.

Ancak tasarıya yönelik itirazlar yalnızca Demokrat senatörlerden gelmiyor. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'nin, bankaların düzenlenmesine ilişkin kaygıları giderilene kadar tasarıya destek vermeyeceği aktarıldı. TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu ise tasarının 60 oy barajının 10 oy altında kalabileceği uyarısında bulundu.

SENATO'DA CLARITY İÇİN ETİK VE YASA DIŞI FİNANS TARTIŞMASI

En büyük anlaşmazlık, Başkan Donald Trump'ın genişleyen kripto çıkarlarının nasıl ele alınacağında düğümleniyor. Trump'ın çıkardığı memecoin ve ailesinin bağlantısının bulunduğu World Liberty Financial, tartışmanın merkezinde yer alıyor. Haziranda açıklanan mali beyanlar, Trump'ın 2025'te dijital varlık yatırımlarından milyonlarca dolar gelir elde ettiğini gösterdi.

Demokrat Senatör Ruben Gallego ile Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, geçen hafta Beyaz Saray'a bir etik uzlaşı metni gönderdi. Tillis, metnin şu anda Beyaz Saray'da satır satır incelendiğini söyledi. Trump'ın daha önce desteklediği taslak, kamu görevlileri ile eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini yasaklıyor ancak diğer aile üyelerini kapsamıyor. Taslak, Ocak 2029'da sona erecek şekilde hazırlanmıştı. Demokratlar ise eyalet başsavcılarına uygulama yetkisi verilmesini, çıkar çatışmalarını azaltacak bir elden çıkarma hükmü eklenmesini ve düzenlemenin kalıcı olması için sona erme hükmünün kaldırılmasını istiyor.

Etik tartışması, Demokratların Trump'ın kripto bağlantılarına ilişkin yürüttüğü daha geniş incelemenin bir parçası olarak ilerliyor. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e bir mektup gönderdi. Warren, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial'a yaptığı yatırımların ardından BAE'ye tanınan yapay zeka çipi erişimini sorguladı.

Abu Dabi merkezli bir kuruluşun ocak ayında World Liberty Financial'a 500 milyon dolar yatırdığı bildirildi. BAE bağlantılı başka bir şirketin ise Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımı World Liberty'nin USD1 stablecoiniyle tamamladığı aktarıldı.

Demokratlar üç kritik alana odaklanıyor. Bu alanların ilki etik kurallar, ikincisi yasa dışı finans hükümleri. Demokratlar, Senato Tarım Komitesi metninin nihai tasarıya nasıl dahil edileceği konusunda da uzlaşma arıyor. Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto, tasarının kolluk kuvvetlerini ve tüketicileri korumada yetersiz kaldığını sık sık dile getiriyor. Ulusal Şerifler Birliği gibi bazı kolluk grupları, tasarının kara para aklamayı önleme, yaptırım ve müşterini tanı yükümlülüklerinde fazla geniş istisnalar tanıdığını savundu. Sektör temsilcileri ise bu grupların tasarının merkeziyetsiz finansa yaklaşımını yanlış yorumladığını belirterek itiraz etti.

Ocak ayında Demokratların desteği olmadan Senato Tarım Komitesi'nden geçen metnin nihai tasarıya nasıl dahil edileceği konusunda henüz uzlaşma sağlanmadı. Müzakereleri Demokrat Senatör Cory Booker'ın yürüttüğü aktarıldı.

OYLAMA EYLÜLE KALABİLİR

Zamanlama giderek daralıyor. Görüşmeyi sonlandırma önergesi perşembe günü sunulursa hafta sonu bir oylama hâlâ mümkün olabilir. Sürecin gelecek haftaya kalması ise tasarının tatil öncesi şansını ciddi biçimde azaltacak. Senato cuma günü tatile girerse tasarının görüşülmesi eylül ortasına ve 2026 ara seçim dönemine kalabilir. Tillis, oylama olasılığının senatörlerin perşembeden sonra Washington'da kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyledi.

Buna karşın Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, tasarının bu hafta geçmemesinin sürecin sonu anlamına gelmediğini savundu. Hougan'a göre tasarı, "yürüyen ölü" bir aşamaya girse bile eylülde veya yıl sonundaki kapsamlı bir yasa paketinde yeniden gündeme gelebilir. Kripto sektörünü temsil eden kuruluşlar da sürecin devam edeceği yönünde temkinli bir iyimserlik taşıyor. Bir Demokrat danışman, "Bu iş ağustosta ölmez. Doğru kurgulanırsa eylülde kesinlikle geçebilir." dedi.

Kongre kapsamlı bir yasa çıkaramazsa kripto sektörünün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ve kurumun kural koyma sürecine daha fazla bağımlı kalması bekleniyor. SEC Başkanı Paul Atkins, kurumunun CLARITY'nin ele aldığı konularda kural çıkarmaya hazır olduğunu söylemişti. Ancak bu kurallar yasalar kadar kalıcı değil ve gelecekteki yönetimler tarafından değiştirilebilir. Sürecin yönünü gösterecek bir sonraki gelişme, görüşmeyi sonlandırma önergesinin sunulması, iki parti arasında uzlaşma sağlanması veya Senato takviminin değiştirilmesi olacak.

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